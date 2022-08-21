时隔近半世纪 美电影学院向印第安女演员道歉

（德国之声中文网）每年颁发最令人羡慕的"奥斯卡"电影奖项的美国电影艺术与科学学院（简称"学院"），已正式向萨奇恩·利特菲斯特(Sacheen Littlefeather)道歉。1973年，马龙·白兰度（ Marlon Brando ）请这位来自印第安阿帕契（ Apachen ）部落的女演员替他出席奥斯卡颁奖典礼，拒绝接受他因饰演《教父》中黑手党老大一角而获得的最佳男主角奖。

拒绝此奖是为抗议美国原住民在电影界受歧视。萨奇恩上台发言表示，白兰度 "很遗憾不能接受这个非常慷慨的奖项"。此言一出，全场哗然，嘘声一片。据一些目击者称，当时在场的西部片明星约翰·韦恩（John Wayne）更是气急败坏，竟要动手教训萨奇恩，好不容易被保安人员制止。萨奇恩本人也相信，韦恩当时意欲对她动粗。此后岁月里，这位女演员广受嘲笑、歧视和人身攻击，几乎不再收到任何出演邀请。

迟来的道歉

据悉，奥斯卡学院早在6月就已写就这一致歉信，但本周一（8月15日）才公布。学院院长鲁宾（David Rubin）在信中写道："您因1973年在颁奖典礼上的发言而遭受谩骂是毫无道理的。 您所经历的情感负担以及在职业生涯中所付的代价是无法弥补的。长期以来，您表现出来的勇气始终未得到认可。为此，我们向您致以最诚挚的歉意和深深的敬佩。"

公布此信的同时，奥斯卡学院还向萨钦发出邀请，出席9月17日在洛杉矶的新奥斯卡博物馆一展览开幕仪式，并发言。该展览内容中就包括了好莱坞历史上的一些艰难篇章--如种族主义或歧视政策。萨奇恩在1973年发表奥斯卡声明后的遭遇也是内容之一。

这位女演员对学院致歉做出幽默反应。她在一份声明中说："至于学院的道歉，我们土著人是非常有耐心的--这不才50年嘛！" 她表示，对于自己，即将在洛杉矶举行的活动是 "梦想成真"。她说，"看到自50年前我拒领奥斯卡奖以来发生了如此巨大的变化，深感振奋。我会为将在舞台上出现的每一个人都感到自豪。"

（美联社，法新社）

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