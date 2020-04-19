 时隔百余年 慕尼黑啤酒节再次因疫情原因取消 | 文化经纬 | DW | 21.04.2020

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文化经纬

时隔百余年 慕尼黑啤酒节再次因疫情原因取消

德国在新冠疫情期间还能举办啤酒节？答案是不能。今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日开幕，而巴伐利亚州周二宣布：不办了。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Schottenhamel

    慕尼黑啤酒节指南

    啤酒大棚“Schottenhamel”

    慕尼黑啤酒节举办场地共有14个大型啤酒帐篷。历史最悠久的是名为“Schottenhamel”的帐篷大厅。经营这个啤酒大棚的家族在1867年就开张了一个可容纳50名客人的“Schottenhamel”啤酒馆。每年啤酒节拉开帷幕时，慕尼黑市市长都会在“Schottenhamel”啤酒大棚敲击啤酒桶的木塞，宣布啤酒节的开始。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Hofbraeuhaus

    慕尼黑啤酒节指南

    著名的“Hofbräu”大厅

    在这个大棚内，著名的慕尼黑“Hofbräu”啤酒不仅吸引了众多的巴伐利亚人，而且也有很多国际知名人士。人们纷纷站在长凳上载歌载舞。大棚的顶部悬挂着著名的天使阿罗伊斯（ Aloisius）造型，传说他他因没有啤酒喝而在天间“破口大骂”。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Im Hackerzelt auf der Wiesn

    慕尼黑啤酒节指南

    “Hacker ”啤酒大厅

    可容纳9300人的“Hacker ”啤酒大棚也是啤酒节上知名的帐篷大厅之一。来这里的主要是年轻人和外国游客。今年大棚重新装修，换了新桌椅，改进了通风系统。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Bierzelt Braeurosl

    慕尼黑啤酒节指南

    “Bräurosl”大厅

    啤酒节期间，“Bräurosl”大厅内的客人总是边唱边跳，气氛尤其热烈。特别是在啤酒节的第一个周日，成千上万的同性恋者会前来参加“同性恋星期天”大聚会。每年的啤酒节期间，“Bräurosl”啤酒馆都会任命一位女领唱，负责为“Bräurosl”营造气氛。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Bierzelt Festzelt Winzerer Faehndl

    慕尼黑啤酒节指南

    “Winzerer Fähndl ”大厅

    为啤酒节供应啤酒的只有6家慕尼黑的啤酒酿造厂。在这个可容纳1000多人的大棚内，从各个角度都可以清楚地看到平台上的音乐演奏。观众中也常有很多名人，例如拜尔足球俱乐部的球员。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Bierzelt Augustiner Festhalle

    慕尼黑啤酒节指南

    “Augustiner”大厅

    “Augustiner”大厅的啤酒来自慕尼黑最古老的啤酒酿造厂。这里的啤酒都是装在大木桶内，而其他大厅供应的啤酒都是装在金属罐内。因此，很多客人认为这里的木桶装啤酒是整个啤酒节上口感最好的。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Wiesnfestzelt 2

    慕尼黑啤酒节指南

    “Marstall ”大厅

    该大厅在所有啤酒大厅中属于“新人”。2014年，“Marstall ”替代了该啤酒大厅的前任主人后，按照自己的风格对大厅重新布置。这里的一个重要特色是：也提供素食大餐。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Ochsenbraterei

    慕尼黑啤酒节指南

    啤酒节上的美味：烤全牛

    人们通常只知道有烤全羊，烤全猪，一定很少见过烤全牛。一整只牛加入各种调料放在架子上烘烤，四溢的香味令人只想流口水啊！

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Steckerlfisch

    慕尼黑啤酒节指南

    烤鱼厅“Vroni”

    光从名字上就可以想象在这个大厅除了啤酒外，还能吃到啥了。这里是食鱼爱好者的最爱。尽管该啤酒大厅规模较小，只有大约3400个座位。但是15米长的烤鱼架上传出的香味吸引着众多的客人。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Kufflers Weinzelt

    慕尼黑啤酒节指南

    Kuffler葡萄酒大厅

    啤酒节上专设葡萄酒大厅，很多人可能觉得不可思议。但是慕尼黑 Kuffler 家族经营的餐馆从1984年开始年年在啤酒节上供应葡萄酒和香槟。他们可以在帐篷内、外同时接纳近2000客人。大多数啤酒帐篷营业到23：30就都打烊，但是在这里客人可以“把酒狂欢”至凌晨1：00点。


  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Schottenhamel

    慕尼黑啤酒节指南

    啤酒大棚“Schottenhamel”

    慕尼黑啤酒节举办场地共有14个大型啤酒帐篷。历史最悠久的是名为“Schottenhamel”的帐篷大厅。经营这个啤酒大棚的家族在1867年就开张了一个可容纳50名客人的“Schottenhamel”啤酒馆。每年啤酒节拉开帷幕时，慕尼黑市市长都会在“Schottenhamel”啤酒大棚敲击啤酒桶的木塞，宣布啤酒节的开始。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Hofbraeuhaus

    慕尼黑啤酒节指南

    著名的“Hofbräu”大厅

    在这个大棚内，著名的慕尼黑“Hofbräu”啤酒不仅吸引了众多的巴伐利亚人，而且也有很多国际知名人士。人们纷纷站在长凳上载歌载舞。大棚的顶部悬挂着著名的天使阿罗伊斯（ Aloisius）造型，传说他他因没有啤酒喝而在天间“破口大骂”。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Im Hackerzelt auf der Wiesn

    慕尼黑啤酒节指南

    “Hacker ”啤酒大厅

    可容纳9300人的“Hacker ”啤酒大棚也是啤酒节上知名的帐篷大厅之一。来这里的主要是年轻人和外国游客。今年大棚重新装修，换了新桌椅，改进了通风系统。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Bierzelt Braeurosl

    慕尼黑啤酒节指南

    “Bräurosl”大厅

    啤酒节期间，“Bräurosl”大厅内的客人总是边唱边跳，气氛尤其热烈。特别是在啤酒节的第一个周日，成千上万的同性恋者会前来参加“同性恋星期天”大聚会。每年的啤酒节期间，“Bräurosl”啤酒馆都会任命一位女领唱，负责为“Bräurosl”营造气氛。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Bierzelt Festzelt Winzerer Faehndl

    慕尼黑啤酒节指南

    “Winzerer Fähndl ”大厅

    为啤酒节供应啤酒的只有6家慕尼黑的啤酒酿造厂。在这个可容纳1000多人的大棚内，从各个角度都可以清楚地看到平台上的音乐演奏。观众中也常有很多名人，例如拜尔足球俱乐部的球员。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Bierzelt Augustiner Festhalle

    慕尼黑啤酒节指南

    “Augustiner”大厅

    “Augustiner”大厅的啤酒来自慕尼黑最古老的啤酒酿造厂。这里的啤酒都是装在大木桶内，而其他大厅供应的啤酒都是装在金属罐内。因此，很多客人认为这里的木桶装啤酒是整个啤酒节上口感最好的。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Wiesnfestzelt 2

    慕尼黑啤酒节指南

    “Marstall ”大厅

    该大厅在所有啤酒大厅中属于“新人”。2014年，“Marstall ”替代了该啤酒大厅的前任主人后，按照自己的风格对大厅重新布置。这里的一个重要特色是：也提供素食大餐。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Ochsenbraterei

    慕尼黑啤酒节指南

    啤酒节上的美味：烤全牛

    人们通常只知道有烤全羊，烤全猪，一定很少见过烤全牛。一整只牛加入各种调料放在架子上烘烤，四溢的香味令人只想流口水啊！

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Steckerlfisch

    慕尼黑啤酒节指南

    烤鱼厅“Vroni”

    光从名字上就可以想象在这个大厅除了啤酒外，还能吃到啥了。这里是食鱼爱好者的最爱。尽管该啤酒大厅规模较小，只有大约3400个座位。但是15米长的烤鱼架上传出的香味吸引着众多的客人。

  • Zelt-Guide für das Oktoberfest Kufflers Weinzelt

    慕尼黑啤酒节指南

    Kuffler葡萄酒大厅

    啤酒节上专设葡萄酒大厅，很多人可能觉得不可思议。但是慕尼黑 Kuffler 家族经营的餐馆从1984年开始年年在啤酒节上供应葡萄酒和香槟。他们可以在帐篷内、外同时接纳近2000客人。大多数啤酒帐篷营业到23：30就都打烊，但是在这里客人可以“把酒狂欢”至凌晨1：00点。


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过去的一年里，啤酒价格明显上升。尽管如此德国啤酒的产量还是有所增加，但与此同时德国人饮酒的数量却在下降。有鉴于此，扩大出口已经成了许多酿酒企业唯一的出路。 (21.04.2019)

最初被不屑一顾的无酒精啤酒，早已成为饮料单上不可缺少的饮品，而且越来越受欢迎。难道德国人已经清醒了？ (18.08.2019)

今年的慕尼黑啤酒节在轻松祥和的气氛下落下了帷幕。作为全世界规模最大的民俗节日，今年啤酒节期间的犯罪率有所下降，但是游客们喝掉的啤酒数量却也比往年减少了一些。 (08.10.2019)

（德国之声中文网）“非常抱歉，这太令人惋惜了”，巴伐利亚州州长索德尔（Markus Söder）说。他表示，如此规模的国际性活动的危险过高。索德尔和慕尼黑市长赖特尔（Dieter Reiter）周二（4月21日）宣布，今年的慕尼黑啤酒节取消。

赖特尔表示，对于慕尼黑而言，取消啤酒节，无论从情感上还是经济角度，这都是一个艰难的决定。

今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日至10月4日举行，本来预期将有600万来自世界各地的访客光临。啤酒节的组织方、摊主、表演者、酒店、餐馆、零售商乃至出租车司机等都将遭遇经济损失。据慕尼黑市统计数据，2019年慕尼黑啤酒节的经济产值为12.3亿欧元。

德国目前的限制措施是，截至8月31日，禁止举行大型公众活动。此前，有啤酒节的商贩提议，举办一个迷你版的啤酒节，仅对慕尼黑及周边地区居民开放。但这个建议遭到慕尼黑市政官员的否决。

慕尼黑啤酒节是世界上最大的啤酒节。早在19世纪，该啤酒节就曾因为瘟疫原因而取消。因为霍乱，1854年和1873年没有举行啤酒节。另外，在世界大战期间和1923年的恶性通货膨胀之下，啤酒节也未能举行。

  • Deutschland 5000 verschiedene Bierflaschen in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒之国 品种繁多

    德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。

  • Deutschland Biertrinker im Görlitzer Park in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒 ——什么场合都能喝

    无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。

  • Deutschland Oktoberfest in München

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    专门酿制

    德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。

  • Deutschland Fußballfans in München

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    最佳拍档：啤酒加足球

    足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。

  • Deutschland Trinkhalle im Ruhrgebiet

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    随时随地享受清凉

    街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。

  • Deutschland Eckkneipe Willi Mangler in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    特色小酒馆

    这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜

  • Deutschland Biergarten

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    露天啤酒园

    享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。

  • Biergarten im Kloster Weltenburg

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒之乡：巴伐利亚

    说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。

  • Deutschland Brauerei Braustil in Frankfurt am Main

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    精酿啤酒

    除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。

  • Deutschland Grillakademie in Bochum

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    自己动手酿起来

    除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。

  • Deutschland Verschiedene Biersorten in verschiedenen Gläsern

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    什么酒配什么杯

    啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。

    作者: Christina Deicke


 

王凡/苗子（德新社等）

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慕尼黑啤酒节指南

对于每个前来光临慕尼黑啤酒节的游客来说，在啤酒节举办场地的大帐篷内喝上一杯啤酒的机会不容错过。一大早，啤酒帐篷的入口处就排起长龙。了解各啤酒帐篷的不同特色可以说很重要。 (16.09.2016)  

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München Oktoberfest 2019 (AFP/T. Schwarz)

时隔百余年 慕尼黑啤酒节再次因疫情原因取消

德国在新冠疫情期间还能举办啤酒节？答案是不能。今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日开幕，而巴伐利亚州周二宣布：不办了。  

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