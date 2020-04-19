时隔百余年 慕尼黑啤酒节再次因疫情原因取消

（德国之声中文网）“非常抱歉，这太令人惋惜了”，巴伐利亚州州长索德尔（Markus Söder）说。他表示，如此规模的国际性活动的危险过高。索德尔和慕尼黑市长赖特尔（Dieter Reiter）周二（4月21日）宣布，今年的慕尼黑啤酒节取消。

赖特尔表示，对于慕尼黑而言，取消啤酒节，无论从情感上还是经济角度，这都是一个艰难的决定。

今年的慕尼黑啤酒节原定于9月19日至10月4日举行，本来预期将有600万来自世界各地的访客光临。啤酒节的组织方、摊主、表演者、酒店、餐馆、零售商乃至出租车司机等都将遭遇经济损失。据慕尼黑市统计数据，2019年慕尼黑啤酒节的经济产值为12.3亿欧元。

德国目前的限制措施是，截至8月31日，禁止举行大型公众活动。此前，有啤酒节的商贩提议，举办一个迷你版的啤酒节，仅对慕尼黑及周边地区居民开放。但这个建议遭到慕尼黑市政官员的否决。

慕尼黑啤酒节是世界上最大的啤酒节。早在19世纪，该啤酒节就曾因为瘟疫原因而取消。因为霍乱，1854年和1873年没有举行啤酒节。另外，在世界大战期间和1923年的恶性通货膨胀之下，啤酒节也未能举行。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 啤酒之国 品种繁多 德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 啤酒 ——什么场合都能喝 无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 专门酿制 德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 最佳拍档：啤酒加足球 足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 随时随地享受清凉 街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 特色小酒馆 这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜

啤酒，你懂怎么喝吗？ 露天啤酒园 享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 啤酒之乡：巴伐利亚 说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 精酿啤酒 除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 自己动手酿起来 除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。

啤酒，你懂怎么喝吗？ 什么酒配什么杯 啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。 作者: Christina Deicke



王凡/苗子（德新社等）