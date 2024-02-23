时隔半个世纪 美国重返月球

（德国之声中文网）人类航天史上的首次商业性登月使命获得成功。美国宇航局宣布，美国公司"直觉机器"（Intuitive Machines）的 Nova-C登陆器已经于周五凌晨在月球南部成功着陆。

这也是"阿波罗号"登月成功后，美国五十年来首次成功的登月使命。美国宇航局局长尼尔森表示："这是一次极其成功的登月使命。" 来自控制中心的消息称，Nova-C着落月球表面后，最初发出的信号相对较弱，因此着陆器所处状态，暂时并不清楚。目前，技术人员正在努力使信号变强，并进一步了解着陆器的状况。

昵称"奥德修斯"（Odysseus）的Nova-C着陆器，体积相当于一个老式电话亭，由铝合金支架支撑，自重大约700公斤，可载重大约130公斤。"奥德修斯"携带了大量美国宇航局和这家私营公司的试验仪器，此外，美国艺术家杰夫·昆斯（Jeff Koons）制造的125个不锈钢微型雕塑也被带上了月球。

一周前，"奥德修斯"登陆器从美国卡纳维拉尔角宇航基地由马斯克旗下SpaceX公司的猎鹰九号运载火箭送入太空。这是美国宇航局"商业性有效载荷服务计划"CLPS的组成部分。美国宇航局希望借助这一计划，能够以相对省钱和有效的方式重返月球。按照这一计划，宇航局将同私人公司签署登月合同，并与之开展合作。截至2028年，美国宇航局将为CLPS计划投入26亿美元资金。

"直觉机器"公司为此次"奥德修斯"登月计划获得了大约7700万美元。这家位于德克萨斯州休斯顿的公司，由美籍伊朗裔企业家贾法里安（ Kam Ghaffarian）创建。前不久完成向国际空间站运送商业乘客的Axiom Space公司也为贾法里安所有。

登月行动技术极其复杂，因此经常以失败告终。仅在今年年内，就已有两次登月使命遭遇困难：美国公司 Astrobotic今年一月也曾在CLPS计划框架内发射"百灵鸟"登月舱，但发射不久后，推进器就发生了故障。技术人员虽一度得以让登月舱保持稳定，但登月使命最终不了了之。数天后，"百灵鸟"重返大气层时被烧毁。

数天之后，日本宇航机构发射的«SLIM» 登月器虽然实现了在月球表面的软着陆，但能源供给却一度遇到困难。断电数天后，故障终于得以排除。至此，日本成为继美国、俄罗斯、中国和印度之后，第五个完成了无人登月使命的国家。去年四月，日本一家私人公司的登月计划以失败告终。

（德新社）

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