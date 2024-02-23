 时隔半个世纪 美国重返月球 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

时隔半个世纪 美国重返月球

迄今为止，已经有五个国家完成了登月使命，其中实现载人登月的则只有美国。现在，美国的首次商业性登月也获得了成功。

“奥德修斯”的样子有点像老式电话亭

“奥德修斯”的样子有点像老式电话亭

（德国之声中文网）人类航天史上的首次商业性登月使命获得成功。美国宇航局宣布，美国公司"直觉机器"（Intuitive Machines）的 Nova-C登陆器已经于周五凌晨在月球南部成功着陆。

这也是"阿波罗号"登月成功后，美国五十年来首次成功的登月使命。美国宇航局局长尼尔森表示："这是一次极其成功的登月使命。" 来自控制中心的消息称，Nova-C着落月球表面后，最初发出的信号相对较弱，因此着陆器所处状态，暂时并不清楚。目前，技术人员正在努力使信号变强，并进一步了解着陆器的状况。

昵称"奥德修斯"（Odysseus）的Nova-C着陆器，体积相当于一个老式电话亭，由铝合金支架支撑，自重大约700公斤，可载重大约130公斤。"奥德修斯"携带了大量美国宇航局和这家私营公司的试验仪器，此外，美国艺术家杰夫·昆斯（Jeff Koons）制造的125个不锈钢微型雕塑也被带上了月球。

二月15日，奥德修斯登陆器发射升空。

二月15日，"奥德修斯"登陆器发射升空。

一周前，"奥德修斯"登陆器从美国卡纳维拉尔角宇航基地由马斯克旗下SpaceX公司的猎鹰九号运载火箭送入太空。这是美国宇航局"商业性有效载荷服务计划"CLPS的组成部分。美国宇航局希望借助这一计划，能够以相对省钱和有效的方式重返月球。按照这一计划，宇航局将同私人公司签署登月合同，并与之开展合作。截至2028年，美国宇航局将为CLPS计划投入26亿美元资金。

"直觉机器"公司为此次"奥德修斯"登月计划获得了大约7700万美元。这家位于德克萨斯州休斯顿的公司，由美籍伊朗裔企业家贾法里安（ Kam Ghaffarian）创建。前不久完成向国际空间站运送商业乘客的Axiom Space公司也为贾法里安所有。

登月行动技术极其复杂，因此经常以失败告终。仅在今年年内，就已有两次登月使命遭遇困难：美国公司 Astrobotic今年一月也曾在CLPS计划框架内发射"百灵鸟"登月舱，但发射不久后，推进器就发生了故障。技术人员虽一度得以让登月舱保持稳定，但登月使命最终不了了之。数天后，"百灵鸟"重返大气层时被烧毁。

数天之后，日本宇航机构发射的«SLIM» 登月器虽然实现了在月球表面的软着陆，但能源供给却一度遇到困难。断电数天后，故障终于得以排除。至此，日本成为继美国、俄罗斯、中国和印度之后，第五个完成了无人登月使命的国家。去年四月，日本一家私人公司的登月计划以失败告终。

（德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A SpaceX Falcon 9 rocket lifts off from launch pad LC-39A at the Kennedy Space Center with the Intuitive Machines' Nova-C moon lander mission, in Cape Canaveral, Florida, on February 15, 2024. The IM-1 mission is part of NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) program to understand more about the Moon's surface ahead of the coming Artemis missions. Intuitive Machines' Odysseus lander would be the first US spacecraft to land on the moon in over 50 years. It is expected to land near the south pole of the moon on February 22. (Photo by Gregg Newton / AFP) (Photo by GREGG NEWTON/AFP via Getty Images)

美国私企月球探测器升空 计划软着陆 15.02.2024

2月15日凌晨，美国私营太空企业“直觉机器”的月球探测器“奥德修斯号”从卡纳维拉尔角发射场升空。按照计划，它将在下星期与月球表面软着陆。一个月前，另一家美国私企的月球软着陆任务失败。

An H3 rocket lifts off at Tanegashima Space Center in Kagoshima, southern Japan Saturday, Feb. 17, 2024. (Kyodo News via AP)

日本新型火箭试飞成功 将参与探月 17.02.2024

在去年的两度失败后，日本的新型运载火箭H3终于在2月17日成功试射。日本航天上个月刚刚实现月球探测器“软着陆”。此次试射的新火箭今后还将为日本印度联合探月项目发射探测器，并为美国主导的阿尔特弥斯探月计划发射货运飞船。

08.01.2024+++ In this image made from NASA video, United Launch Alliance’s Vulcan rocket with Astrobotic Technology's lander onboard is launched from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, Monday, Jan 8, 2024. The first U.S. lunar lander in more than 50 years rocketed toward the moon Monday, launching private companies on a space race to make deliveries for NASA and other customers.(NASA via AP)

从阿波罗到阿耳忒弥斯：美国何为将登月计划交给私人公司？ 14.02.2024

经历过辉煌的“阿波罗”计划之后，美国的“阿耳忒弥斯”登月计划为什么选择和私营公司合作？这会影响美国与中国、印度和日本之间的太空竞争吗？

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。