时隔五月 肖尔茨习近平视频再通话

（德国之声中文网）中国国家主席习近平5月9日下午同德国总理肖尔茨举行视频会晤。据新华社报道，习近平说："人类尚未走出疫情阴霾，世界经济复苏仍然脆弱乏力，地缘政治和安全矛盾愈发突出。全球安全、发展面临的困难和挑战显著增多，迫切需要为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性。中国和德国都是有重要影响力的大国，中德关系此时尤其需要保持健康稳定发展，这不仅有利于两国人民，也将为世界和平安宁作出重要贡献。"

他还说，中欧是全面战略伙伴，中欧是彼此机遇，中欧的共同利益远大于分歧。中方支持欧盟战略自主。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。这是双方应该长期坚持的战略共识。

有关俄乌战争，习近平表示，中方始终站在和平一边，乌克兰危机将欧洲安全再次推到关键十字路口。欧洲安全应该掌握在欧洲人自己手中。

据新华社报道，肖尔茨表示，近年来德中关系发展非常好，双方应传承良好传统，持续推进两国关系良好发展势头。德方愿同中方共同庆祝两国建交50周年，保持各层级密切沟通往来，举办好新一轮德中政府磋商。德方欢迎中方致力于扩大高水平对外开放，这将给德方带来更多机遇。德方愿同中方加强多边领域沟通协调，推动欧中关系积极发展。

联邦德国政府网站对此次德中领导人会晤只做了非常简洁的报道。新闻稿写道，德国联邦总理肖尔茨同中国国家主席习近平今天进行了视频会晤。他们谈及的话题包括，进一步深化双边关系以及加强经济领域的合作。两位领导人还就俄罗斯入侵乌克兰及其影响、全球食品供应以及能源安全交换了意见。此外，他们还谈到疫情的防控、加强在气候领域的合作以及能源转型和欧中关系等议题。

上一次通话是肖尔茨去年12月在就任德国总理后不久进行的。俄乌战争爆发后，今年3月8日，德法中领导人举行了三人视频会议。

（综合报道）

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