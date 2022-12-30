时隔两年，德国又允许烟花爆竹伴年夜

（德国之声中文网）德国从周四（12月29日）开始再次允许在新年前夕销售烟花爆竹。由于新冠疫情，私人购买烟花爆竹被禁了两年。

与许多国家一样，民间燃放烟花爆竹的传统是德国新年前夜庆祝活动不可或缺的一部分--尽管它们正变得越来越不受欢迎。

根据慕尼黑联邦国防军大学最近的一项调查，近三分之二的受访者认为该禁令是好事。同一项调查显示，17% 的人计划今年花钱购买烟花爆竹。德国烟火工业协会（VPI）表示，预计今年的烟花爆竹销售额约为 1.2 亿欧元。

德国关于烟花爆竹的一般规定

一些城市设立了禁止燃放烟花爆竹区，尤其是在繁忙的街道周围。

12 月 29 日至 31 日期间销售的烟花爆竹的质量必须经过德国联邦材料研究与测试研究所 (BAM) 或类似的欧盟机构的认证。

买家必须年满18岁。德国政府建议不要在国外购买烟花爆竹。

在 2020 年和 2021 年，德国禁止私人销售烟花爆竹期间，很多德国人出国购买，大量非法烟花爆竹走私入境。

德国为什么禁止烟花爆竹?

在德国的一些城市，批评人士说新年前夜的烟花爆竹搞得居民区跟战场似的。卫生部门指出，由于烟花爆竹燃放导致的严重烧伤以及手眼受伤，住院人数往往激增。

德国在过去两年内禁止了烟花爆竹销售，主要是由于新冠疫情已经让医院超负荷运转。

德国红十字会敦促人们在今年谨慎燃放烟花爆竹，并警告说一些医疗机构已经不堪重负。

一位红十字会官员周三警告说："即使很多人在中断两年后想要再次热烈庆祝新年，举行私人烟花爆竹燃放活动，但慎思慎行仍然应该是首要考虑的问题。"

近年来，烟花爆竹对环境的影响也备受关注。璀璨的烟火来自有害塑料和化合物，不仅会造成地面污染，还会严重影响空气质量。环保组织和德国警察工会敦促恢复烟花爆竹禁令。

德国十大跨年习俗 “滑进新年” 新年前夕，德国人会用“Guten Rutsch”这个祝福语，也就是“顺利滑进新的一年”的意思。这种说法来源于依地语“rosch”一词，犹太人的新年就叫做Rosh Hashanah。和中国的春节相似，他们每年庆祝新年的日期也不同。一些语言学家则持另外的观点，他们认为这种表达源于“Rutsch”古德语的意思“旅程”。

德国十大跨年习俗 幸运送给你 如果你收到德国人赠送的这个礼物，请不要嫌弃它长得丑。要知道，这可是好运的象征。德国的四大幸运物分别为：幸运蘑菇（Glückspilze，图）、瓢虫、四叶的三叶草（幸运草）还有小猪。

德国十大跨年习俗 给我满上！ 许多德国人都以为“Bowle”是个英文词，但这种说法完全不对。这个词的来源可能是“bowl”，碗的意思。在德国，“Bowle”指的是带有果汁的酒精性饮料潘趣酒（punch），是许多德国跨年大趴的必备要素。它并没有固定的配方，通常用水果、酒精和果汁调制而成，搭配自由，可以调成带酒精和不带酒精两种基本版本。

德国十大跨年习俗 新年大餐 有些聚会上会提供小吃自助餐，有些聚会会选择花上几个小时的晚餐形式，比如类似中式火锅的fondue（见图），人们把切好的肉片放到热油之中，奶酪板烧也很受欢迎，大家围坐桌边，热闹喜庆，漫漫守岁夜也似乎没有那么长了。

德国十大跨年习俗 新年运势 “倒铅”算命是除夕夜聚会上非常受欢迎的一个游戏。人们用蜡烛将勺子里的铅融化，迅速倒进冷水，待凝固后捞出，根据铅块的形状来预测新年运势。英语中甚至有一个相关术语——融铅占卜（molybdomancy）。

德国十大跨年习俗 永远的黑白影片——“Dinner for One” 1963年，德国电视台首次播放了一部叫做《一个人的晚餐》（Dinner for One）的英国喜剧短片，自此之后，它成了德国持续多年的新年传统，每年12月31日，各家电视台就会播放这部片子，是德国重复播放次数最多的影片。全程以英语原音播出，不过其中的幽默通俗易懂。这部黑白片讲述的是苏菲小姐过90岁生日，老管家如何扮演她的数位性格迥异的老友为她庆生的故事。

德国十大跨年习俗 总理致辞 蝉联几届总理的默克尔已对此轻车熟路了：每年，德国总理都会发表新年致辞。这个传统历史悠久，在电视还没有被发明之前就有了。从1969年12月31日起，电视台每年都会播放德国总理的新年致辞。每次的致辞内容听起来可能会十分相似。

德国十大跨年习俗 倒计时 新年倒计时，钟声在12点整的时候响起，你这时可以亲吻挚爱，向身旁的朋友送出祝福，给不在身边的家人或友人打个问候电话。新年快乐的德语是“Frohes neues Jahr”。一些人会使用手持冷烟花，许多德国人更喜欢放真正的鞭炮烟花。

德国十大跨年习俗 一年只能买一次 在德国，除夕夜的前三天，人们可以在商店中购买到烟花爆竹。新年钟声响起，绚烂的焰火照亮夜空，有如中国的春节，德国放焰火传统的由来也与中国“年”的故事十分相似，制造声响可以驱赶恶鬼。

德国十大跨年习俗 除夕配香槟 如果说看球喝啤酒，那么，德国人过新年喝得最多的就是香槟了。人们通常会举杯庆祝新年的到来，并互致美好的祝愿。这个习惯国际通用，不过德国人在碰杯的时候会说“Prosit Neujahr”，“Neujahr”是新年的意思，“Prosit”源于拉丁语，意为“祝你成功”。



（法新社、德新社、天主教通讯社）

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