时隔七年再访澳 中国总理称中澳关系重回正轨

中国国务院总理李强开始对澳大利亚展开为期四天的访问。这名中国二号人物表示，两国关系在经历波折后重回正确发展轨道，并呼吁双方“求同存异”。

（德国之声中文网）中国国务院总理李强周六（6月15日）抵达阿德莱德机场，对澳大利亚展开为期四天的访问。这是中国总理7年多以来首次访问这一主要贸易伙伴。澳大利亚外交部长黄英贤、南澳州州长马思诺，以及中国驻澳大利亚大使肖千等到机场迎接。

据中国驻澳大利亚大使馆当天发布的消息，李强表示，两国关系在经历波折后重回正确发展轨道。历史证明，相互尊重、求同存异、互利合作是发展中澳关系的宝贵经验，需要坚持和弘扬。李强还指出：“我在中澳建立全面战略伙伴关系10周年之际到访澳大利亚，期待同澳方领导人和各界朋友就中澳关系和共同关心的问题深入交换意见，共商合作、共促发展、共话友谊。一个更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系将是两国人民的共同财富，中方愿同澳方携手努力。”

李强此行是中国总理7年多以来首次访问澳大利亚。 图像来源: Asanka Ratnayake/POOL/AFP/Getty Images

澳大利亚行的重头戏

李强此行的重头戏在首都堪培拉。他将于周一在那里与澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)举行第九轮中澳总理年度会晤，除了就双边、地区和国际问题交换意见外，外界也预期他可能会宣布解除中国对澳大利亚剩余的贸易壁垒、并签署中澳新合作协议。香港《南华早报》4月份援引两位消息人士报道称，澳大利亚对中国的龙虾出口禁令将在李强访澳期间解除。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。2020年，堪培拉要求对新冠病毒的起源进行独立调查，两国关系因此跌入低谷。澳大利亚大量最有利可图的出口商品一度被禁止进入中国。自两年前澳大利亚政府更迭、尤其是去年阿尔巴尼斯访华以来，经历了一段紧张时期的两国关系得以改善。中国也逐步取消了针对澳大利亚的贸易壁垒。

“两国关系更加注重经济机遇”

李强访澳的首站是南澳州首府阿德莱德的动物园，探望澳大利亚也是南半球唯一的一对大熊猫——“网网”和“福妮”。中国租借的这对大熊猫的租约将于今年11月到期。澳大利亚广播公司周五报道，预计李强访澳期间将宣布网网和福妮接下来将何去何从。

李强还会与当地葡萄酒酿造商举行会面。中国外交部长王毅于今年3月访澳。随后，中国取消了对澳大利亚进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。

按照计划，李强周二将前往西澳的珀斯，参观中国控股的天齐锂业公司位于当地的锂加工厂，并将在第七届澳中CEO圆桌会议上与两国商界领袖进行交流。

总部位于悉尼的智库洛伊研究所（Lowy Institute）的尼拉姆（Ryan Neelam）向法新社分析指出，中国总理的访问“反映了两国关系的改善”。他补充道：“与过去被政治和安全分歧所笼罩的情况相比，现在两国关系更加注重经济机遇。 但与此同时，这些分歧并没有消失。”



（路透社，法新社）

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