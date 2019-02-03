时限已过！欧洲多国承认瓜伊多

（德国之声中文网）德国与其它多个欧洲国家正式承认迄今为止的反对派领导人瓜伊多（Juan Guaidó）为委内瑞拉临时总统，以此向该国领导人马杜罗进一步施压。"马杜罗总统没有回应欧盟关于启动自由公平的总统大选的要求，我对此表示遗憾"，德国外长马斯周一（2月4日）在柏林表示。

此前，包括德国、法国、英国与西班牙在内的七个欧盟国家发出最后通牒，要求马杜罗在周日 (2月3日) 午夜前宣布举行新的总统大选。

现在，德国将遵照委内瑞拉宪法规定，视瓜伊多为国家临时总统，直到进行自由公平民主的总统大选。

除德国之外，法国、西班牙、英国、丹麦、奥地利、瑞典和荷兰等欧洲国家也在周一做出类似决定。

俄罗斯强烈抨击

支持马杜罗的俄罗斯政府将欧洲国家的这一举动称为"外国势力干涉"委内瑞拉内政。克里姆林宫表示，委内瑞拉国内政治问题应该由委内瑞拉人自己解决。

俄罗斯总统府发言人表示，欧洲各国的做法无助于寻求"和平、有效和持久地危机解决方案"。

如果马杜罗下台，俄罗斯将在拉丁美洲地区失去一个多年盟友。

马杜罗：欧盟支持"右翼盟友"

在周日午夜最后通牒到期前不久，马杜罗强调拒绝举行新的大选。他在周日晚间接受西班牙电视台La Sexta采访时表示，不会屈服于欧盟各国最后通牒的压力之下。"他们试图用最后通牒来将我们逼入困境"，马杜罗警告称，双方有可能面临"一场冲突"。

按照马杜罗的说法，欧盟要求委内瑞拉举行总统大选，只是因为他们的"右翼盟友"在上一次大选中没能获胜。

美国、欧盟和大部分拉美国家均不承认马杜罗在去年5月总统大选中的胜出。委内瑞拉大部分反对党都抵制该次大选。1月10日，来自左翼民粹主义阵营的马杜罗正式宣布连任，开始第二个任期。

在危机日益激烈之际，来自反对党的议会主席瓜伊多在1月23日自行宣布为临时总统。美国、加拿大、以色列和许多拉美国家立即对此予以承认。欧洲议会上周四也同样做出这一决定。

石涛/达扬（法新社，德新社）