时限已过！欧洲多国承认瓜伊多

德国、法国以及其它六个欧盟国家"说到做到"：在委内瑞拉总统马杜罗与反对派领袖瓜伊多的权力争斗中正式向后者伸出援手。
（德国之声中文网）德国与其它多个欧洲国家正式承认迄今为止的反对派领导人瓜伊多（Juan Guaidó）为委内瑞拉临时总统，以此向该国领导人马杜罗进一步施压。"马杜罗总统没有回应欧盟关于启动自由公平的总统大选的要求，我对此表示遗憾"，德国外长马斯周一（2月4日）在柏林表示。
此前，包括德国、法国、英国与西班牙在内的七个欧盟国家发出最后通牒，要求马杜罗在周日 (2月3日) 午夜前宣布举行新的总统大选。
现在，德国将遵照委内瑞拉宪法规定，视瓜伊多为国家临时总统，直到进行自由公平民主的总统大选。
除德国之外，法国、西班牙、英国、丹麦、奥地利、瑞典和荷兰等欧洲国家也在周一做出类似决定。
俄罗斯强烈抨击
支持马杜罗的俄罗斯政府将欧洲国家的这一举动称为"外国势力干涉"委内瑞拉内政。克里姆林宫表示，委内瑞拉国内政治问题应该由委内瑞拉人自己解决。
俄罗斯总统府发言人表示，欧洲各国的做法无助于寻求"和平、有效和持久地危机解决方案"。
如果马杜罗下台，俄罗斯将在拉丁美洲地区失去一个多年盟友。
马杜罗：欧盟支持"右翼盟友"
在周日午夜最后通牒到期前不久，马杜罗强调拒绝举行新的大选。他在周日晚间接受西班牙电视台La Sexta采访时表示，不会屈服于欧盟各国最后通牒的压力之下。"他们试图用最后通牒来将我们逼入困境"，马杜罗警告称，双方有可能面临"一场冲突"。
按照马杜罗的说法，欧盟要求委内瑞拉举行总统大选，只是因为他们的"右翼盟友"在上一次大选中没能获胜。
美国、欧盟和大部分拉美国家均不承认马杜罗在去年5月总统大选中的胜出。委内瑞拉大部分反对党都抵制该次大选。1月10日，来自左翼民粹主义阵营的马杜罗正式宣布连任，开始第二个任期。
在危机日益激烈之际，来自反对党的议会主席瓜伊多在1月23日自行宣布为临时总统。美国、加拿大、以色列和许多拉美国家立即对此予以承认。欧洲议会上周四也同样做出这一决定。
石涛/达扬（法新社，德新社）