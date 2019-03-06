时速300公里：德铁计划建高铁新线

（德国之声中文网）德国铁路公司计划在汉诺威（Hannover）与比勒费尔德（Bielefeld）之间铺设城际特快列车（ICE）新线，时速300公里，以加快鲁尔区与首都柏林之间的铁路交通。联邦政府铁路交通事务专员费勒曼（Enak Ferlemann）对德新社表示，会优先考虑沿二号高速公路铺设该高铁线，核心目标是将柏林至科隆的列车运行时间缩短为4小时。

德铁希望由此吸引更多旅客使用快速而环保的铁路，减少国内航空交通。费勒曼称，新线路建成后，柏林-科隆之间每30分钟就会发出一列特快列车，"这对整个地区都是十分令人向往的"。目前，这两个城市之间每小时发出一班特快，运行时间约4小时40分钟。

柏林火车总站

费勒曼说，汉诺威和比勒费尔德之间新线路的计划工作年内基本就绪，来年举行与公民和地方政府的对话论坛，对优先考虑哪条设计线路进行磋商。他指出，柏林与阿姆斯特丹之间的铁路运行时间也将会缩短。

根据联邦政府方面的扩建计划，新线路预估总造价约为19亿欧元。不过，迄今设想的运行时速仅计划提升至230公里。并且在讨论中有意见认为，仅扩建现有线路就足以达到提速的目的。

凝炼/叶宣（德新社）