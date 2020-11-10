时装大师皮尔·卡丹去世 享年98岁

（德国之声中文网）本周二（12月29日），著名设计师皮尔·卡丹（Pierre Cardin）在巴黎西部讷伊（Neuilly）的一家医院去世。他的家人告诉法新社记者说："这是我们举家哀恸的一天，皮尔·卡丹已经辞世。"

法国美术学院在推特上证实了卡丹的去世，并称学院师生 "非常悲伤"。

大师的成长

皮尔·卡丹1922年出生于意大利北部威尼斯近郊的一个贫困家庭。童年时，随家人移居法国。他在法国工业城市圣埃蒂安长大。17岁时，他成为维希一家裁缝店的学徒，开始专攻女装。

1944年，他移居巴黎。1947年，与诗人、艺术家和导演科克托（Jean Cocteau）一起为电影《美女与野兽》设计了令人着迷的布景和服装。

这一年，卡丹成为知名时装店迪奥（Christian Dior ）的职员。1950年，他创立了自己的时装品牌。在随后的几十年里，该品牌成长为一个全球性的时装帝国。

未来主义太空时代风格

卡丹与拉巴纳（Paco Rabanne）和库雷格（Andre Courrege）一起，因设计了未来主义的太空时代风格而成为20世纪60年代和70年代的时尚代表。

1954年，他推出了后来成为传奇的泡泡裙。1964年，他推出了"太空时代 "系列，成为时尚史上的里程碑作品。

该系列作品以镂空连衣裙、针织连衣裤、紧身皮裤、贴身头盔和蝙蝠翼连衣裤为特征。

他也是时装大众化的先驱。男士高领毛衣和女士连衣裤在他手中流行开来。

设计大师与商界巨擘

20世纪50年代末，卡丹成为第一个在百货公司销售系列时装的设计师，也是第一个进入香水、配饰甚至食品行业的设计师——如今这些行业已经成为许多时装公司的主要利润来源。

上世纪八十年代，他成为第一个进入中国的西方时装大师，被誉为中国当代时尚的启蒙人。

他的商业意识富有争议。他时不时面临批评，被指责破坏了品牌价值和奢侈品概念。但他似乎不为所动，依旧我行我素。

2007年，他在接受德国《南德意志报》采访时说："我终究并不渴望赚钱。但是，当我渴望的时候，我就赚钱。"他说："这一切从来都不是为了钱。"

张平/ 洪沙 (法新社、路透社、德新社)

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