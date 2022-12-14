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一份新的研究報告披露，西方汽車品牌與新疆強迫勞動存在「巨大且持續成長」的連結。雖然德國汽車龍頭稱其供應鏈無強迫勞動跡象，但專家認為，各國政府應效法美國，通過禁止強迫勞動商品進口的相關立法。
時隔兩年，印度及中國軍隊9日又爆發邊境衝突，雙方皆有士兵受傷。兩方人馬為何擦槍走火？中印官方接連提出聲明互指矛頭，抨擊是對方士兵先有意跨越邊界，才導致衝突一觸即發。
根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。
在中国各地纷纷放松新冠防疫管制，减少对民众行动自由的限制之时，也有地方开始走“回头路”引发争议。此外有关放松防疫时间点选择的讨论也受到关注。
香港特首李家超表示，将继续敦促搜索引擎Google将《义勇军进行曲》 作为搜索香港国歌时的置顶选项。此前多次出现国际体育赛事颁奖典礼上误将《愿荣光归香港》当作中国国歌播放的情况。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。
中國再次宣佈台灣產的多項水產品、食品以及包括金門高粱酒在内的酒精與軟性飲料進口，這次的理由和時機點顯示中國意欲對台「以商逼政」。
拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？
中国政府周一宣布，查询服务 “行程卡”即日下线。随着各地对人员流动限制的放松，伴随很多中国人近3年的这一数字监控防疫工具寿终正寝。但它并不是唯一的追踪程序。
习近平上周访问沙特阿拉伯期间发表的中国-海合会联合声明引起伊朗政府和民间不满，伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使。中国外交部对此则称，海合会国家和伊朗都是中国的朋友，并证实了国务院副总理胡春华本周展开对伊朗的访问。
中國近日再禁台灣多項產品進口，遭外界解讀為「政治打壓」，台灣行政部門也出聲譴責中方違反貿易原則，「對台灣特別歧視」。台灣衛服部指出，產地標示「中國台灣」的產品也未通過審核。
為了增強與非洲國家的信任關係，美國總統拜登本週將在華盛頓接待49位非洲領導人。擁有13億人口非洲近年與美國漸行漸遠，中俄在這個大陸上的影響力則是與日俱增。這次峰會，美國會提出什麼對策？
在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。
正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。
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