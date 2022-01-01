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研究：全球汽車產業續受新疆強迫勞動威脅

Global Ideas China Radfahrer in Beijing

一份新的研究報告披露，西方汽車品牌與新疆強迫勞動存在「巨大且持續成長」的連結。雖然德國汽車龍頭稱其供應鏈無強迫勞動跡象，但專家認為，各國政府應效法美國，通過禁止強迫勞動商品進口的相關立法。  

互控越界 中印最新邊界衝突吵什麼？

2022年11月30日，印度和美國軍隊在印中爭議邊界處進行高海拔山區的軍事演習。

時隔兩年，印度及中國軍隊9日又爆發邊境衝突，雙方皆有士兵受傷。兩方人馬為何擦槍走火？中印官方接連提出聲明互指矛頭，抨擊是對方士兵先有意跨越邊界，才導致衝突一觸即發。  

媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業

中國國家主席習近平2018年4月26日在湖北武漢視察武漢新芯集成電路製造有限公司。

根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。  

山东重拾48小时核酸 中国错失开放时机？

核酸检测可能还要伴随中国民众一段时间

在中国各地纷纷放松新冠防疫管制，减少对民众行动自由的限制之时，也有地方开始走“回头路”引发争议。此外有关放松防疫时间点选择的讨论也受到关注。  

李家超：港府将就香港国歌搜索一事继续与Google交涉

2022年10月李家超在香港举行的中国国庆官方招待会上发言。

香港特首李家超表示，将继续敦促搜索引擎Google将《义勇军进行曲》 作为搜索香港国歌时的置顶选项。此前多次出现国际体育赛事颁奖典礼上误将《愿荣光归香港》当作中国国歌播放的情况。  

更多内容

“现在都阳了，我可以去照顾父亲了”

疫情管制政策松绑下的中国，人们心中充满的是期待还是焦虑？

坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？   

普京取消年度记者会 年底或与习近平通话

「白紙運動」是否為習近平第三任期帶來新挑戰？

客座評論：中國再禁台產品進口背後政治黑影重重

布林肯訪中有譜 美：競爭不能轉為衝突

防疫管控再放松 中国告别“行程卡”

伊朗就主权争议召见中国大使 抗议中国-海合会联合声明

台產品又遭禁 標示「中國台灣」仍闖關失敗

USA, Washington | Joe Biden

對抗中俄？ 美辦峰會拉攏非洲領袖

為了增強與非洲國家的信任關係，美國總統拜登本週將在華盛頓接待49位非洲領導人。擁有13億人口非洲近年與美國漸行漸遠，中俄在這個大陸上的影響力則是與日俱增。這次峰會，美國會提出什麼對策？  

北京的感染人数激增

告别“清零”后感染激增 中国医疗资源面临重负

在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。  

Südkorea Seoul | TV mit nordkoreanischem Raketentest

日政治家：中朝威胁与日俱增 日本须立即提升军力

正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。  

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