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吴钊燮: 中国对此次台湾地方选举干预减少

台湾外交部长吴钊燮周三（11月23日）在记者会上

台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。  

誤播《願榮光》亞洲欖總赴港致歉

Hongkong | 25. Jahrestag der Rückgabe an China

亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。  

遭中國吸收 台灣上校簽投降承諾

台灣陸軍示意圖，圖中人物與案件無關（資料照）

台灣陸軍上校被控遭到中國官方吸收，並錄下身著軍服，手持「投降承諾書」的影片，而前金門地方記者邵維強也被控是在其中穿梭的牽線人。但此案是個案還是只是更大案件的冰山一角，目前仍未明朗。  

路透：加警方正在調查中國警察服務站

中國與加拿大國旗（示意圖）

加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。  

若“武统”台湾 中国会付出怎样高昂的代价？

战略与国际研究中心报告认为，北京的胜利需要付出惨重的代价

台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。  

更多内容

蘋果日報六高層認串謀勾結外力 部分將作控方證人

China I Apple Daily Hongkong

《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。   

美中防长会晤：谈台湾、核威胁

声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌

专访: 处理不好就会变成病毒不杀人，恐惧杀人

台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？

閉關鎖國逾兩年後 中國如何重新展現外交野心？

哈里斯承諾：美國對菲律賓的防衛堅定不移

美與中俄再因朝鮮議題槓上 安理會再現分歧

Deutschland | Ukraine-Ankunftszentrum im Flughafen Berlin-Tegel

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备

随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。  

德国预计明年初出台新的中国战略

路透：德国计划收紧对高度依赖中国的企业的规定

据路透社获得的一份机密文件草案，德国外交部计划针对与中国有深度联系的公司出台更严格的规定，责成它们披露更多信息，并可能就地缘政治风险对其进行压力测试。  

哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫

哈薩克斯坦現任總統成功連任 习近平致贺电

哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。  

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