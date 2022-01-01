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台湾外长吴钊燮在周六的九合一选举登场前表示，中国对在此次台湾地方选举的干预有所减少。他说，原因可能是中国忙于国内问题以及正致力改善国际形象。
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。
台灣陸軍上校被控遭到中國官方吸收，並錄下身著軍服，手持「投降承諾書」的影片，而前金門地方記者邵維強也被控是在其中穿梭的牽線人。但此案是個案還是只是更大案件的冰山一角，目前仍未明朗。
加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
美國副總統哈里斯週一會見菲律賓總統小馬科斯，盼望加強雙方的合作與防務承諾。她还强调南海周边国家的领土主权和航行自由不容侵犯。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
据路透社获得的一份机密文件草案，德国外交部计划针对与中国有深度联系的公司出台更严格的规定，责成它们披露更多信息，并可能就地缘政治风险对其进行压力测试。
哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。
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