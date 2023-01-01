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韩国法院对今年8月从中国驾驶摩托艇逃亡韩国的异见人士权平做出缓刑判决。权平曾在网上发布“辱习”贴文，并因煽动颠覆国家政权罪在中国入狱。
北韓11月23日宣佈終止與韓國的《九一九軍事協議》，將立即重啓「三八線」附近的軍事設施。此前一天，韓國方面宣佈停止履行該協議部分條款，重啟軍事偵察活動，以回應北韓違反制裁決議發射偵察衛星。
中國多地近期都報告各類呼吸道疾病發病率增高，疾控部門認爲這與疫情期間發病率偏低有關。現在，世界衛生組織要求中方就近期疫情提供更多的流行病學和臨床數據，並呼籲中國民衆做好健康防護。
以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？
据德国《商报》引述柏林墨卡托中国中心（Merics）一项最新研究，近些年来，中国黑客在欧洲的攻击不但大幅度增加，而且明显更专业化。
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
斐济总理本周三表示，中国可能帮助斐济发展港口和造船厂。这个太平洋岛国在经济关键领域有望与北京加强联系。
針對先前澳洲潛水員疑似遭中國聲納攻擊的事件，澳洲總理阿爾巴尼斯是否曾當面向中國國家主席習近平提出抗議，正在澳洲國內引發質疑。有專家認為，澳洲正在為與中國改善關係而付出代價。
哈马斯领导人称，"接近于"与以色列达成停火协议。以色列总理内塔尼亚胡也表示"希望很快能有好消息"。与此同时，中国国家主席习近平在金砖视频会议就加沙冲突表态，呼吁立即停火止战。
在乌克兰纪念独立广场运动十周年之际，包括德、美防长在内的西方盟国高层代表密集闪电访问基辅。同时，俄罗斯称挫败了乌克兰军队在第聂伯河的登陆行动。莫斯科还表示，不可能与乌克兰现政府共存。
11月20日，中国官媒首次披露中共中央政治局常委、国务院总理李强已任中央金融委员会主任。11月上旬，国务院副总理何立峰以中央金融委员会办公室主任及中央金融工作委员会书记的职务亮相。
接受德国之声专访时，德国外交部长贝尔博克介绍了她对加沙地带未来的设想。另外，对于有关德国出于历史原因偏袒以色列的指控，她也予以了坚决驳斥。
东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
社交平台X对一家非盈利组织提出了起诉。该组织一份报告指X平台上主要品牌的广告出现在反犹主义内容旁边。X则表示，正是这家组织操纵了平台信息源，因此广告才会出现。
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