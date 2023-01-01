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韩国法院宣判中国跨海逃亡者权平一案

权平逃亡韩国使用的是一辆水上摩托

韩国法院对今年8月从中国驾驶摩托艇逃亡韩国的异见人士权平做出缓刑判决。权平曾在网上发布“辱习”贴文，并因煽动颠覆国家政权罪在中国入狱。

衛星發射餘波未平 北韓退出南北軍事協議

板門店附近的北韓哨所

北韓11月23日宣佈終止與韓國的《九一九軍事協議》，將立即重啓「三八線」附近的軍事設施。此前一天，韓國方面宣佈停止履行該協議部分條款，重啟軍事偵察活動，以回應北韓違反制裁決議發射偵察衛星。

中國呼吸道疾病增多 WHO籲提交詳細數據

中國漳州的醫生正在查看病人的肺部感染狀況（2020年2月資料圖）

中國多地近期都報告各類呼吸道疾病發病率增高，疾控部門認爲這與疫情期間發病率偏低有關。現在，世界衛生組織要求中方就近期疫情提供更多的流行病學和臨床數據，並呼籲中國民衆做好健康防護。

以哈休战要再等 以色列推迟一日释放人质

一些被哈馬斯俘虜的人質的家屬和他們的支持者，11月18日聚集在耶路撒冷遊行，呼籲能讓人質回家（資料照）

以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？

研究：中国扩大网络攻击能力

China | Symbolbild Hacker

据德国《商报》引述柏林墨卡托中国中心（Merics）一项最新研究，近些年来，中国黑客在欧洲的攻击不但大幅度增加，而且明显更专业化。

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2024年如何保增长？路透：政府顾问建议中国加大刺激

体制内经济学家余永定呼吁采取扩张性财政和货币政策来刺激总需求

中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。 

人权观察：中国在宁夏、甘肃大量关拆清真寺

财政冻结！德国政府要玩完？

斐济总理：中国可能协助我国发展港口

聲納事件餘波未了 澳洲拉印度抗中

以哈停火协议"近在咫尺" 中国呼吁释放平民

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贝尔博克在柏林接受德国之声阿拉伯语电视主持人Jaafar Abdul Karim专访

德国外长: 国际社会战后应对加沙承担保护责任

接受德国之声专访时，德国外交部长贝尔博克介绍了她对加沙地带未来的设想。另外，对于有关德国出于历史原因偏袒以色列的指控，她也予以了坚决驳斥。
东盟呼吁保障南海航行自由。图为11月10日菲律宾海警船与中国海警船的对峙

避免中美二选一：东盟国家的平衡外交

东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
Kommunikationsplattform X I Elon Musk

反犹指责发酵，马斯克告媒体组织诽谤

社交平台X对一家非盈利组织提出了起诉。该组织一份报告指X平台上主要品牌的广告出现在反犹主义内容旁边。X则表示，正是这家组织操纵了平台信息源，因此广告才会出现。

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