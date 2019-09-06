时局动荡 穆迪将香港信用评级展望调至“负面”

（德国之声中文网）信用评级机构穆迪周一宣布，将香港的信用评级展望由"稳定"下调为"负面"，但是现有的Aa2级别暂时维持不变。穆迪表示，前景转为负面的主要背景是香港面对的风险上升，包括示威活动持续、香港制度优势遭蚕食。

本月早些时候，另一家知名信用评级机构惠誉已经将香港的信用级别从AA+下调至AA。

穆迪在一份声明中指出："穆迪注意到，香港特别行政区与中国内地之间保持的这种经济紧密联系、同时司法和监管又保持距离的平衡局面一旦打破，香港的信用级别可能会下降。"

"下调香港前景展望的决定释放出对于香港发生变动的担忧，尽管香港特区政府最近做出了一些部分顺应示威者诉求的举措"，该声明还写道。

穆迪还特别指出，香港之所以信用评级级别高于中国，是因为这座特区城市具有较高的政治和经济自治地位，以及香港本身存在雄厚的信贷实力。

香港特首林郑月娥8月底曾经对一些商务人士表示，她的"政治行动空间非常非常有限"，因为香港的动乱已经成为涉及中国国家安全和主权完整的重要议题。

抗议运动和政府之间的对峙持续越久，香港作为全球经济和金融中心的吸引力就会越来越弱。香港特区政府实施某些政策的能力不断减弱，可能会"导致香港经济竞争力和宏观稳定的关键推动力遭到破坏"。

而之所以仍然保留香港的Aa2评级，是因为"强劲的财政实力和外部缓冲能力，政府负债低，财政储备和外汇储备都很雄厚"。

但是穆迪也表示，如果未来得出结论，抗议示威活动或者是香港政府的应对措施有可能会损害香港中长期的经济发展前景，或者是"香港执政机构、司法和决策机构的可预见性和有效性受到蚕食"，那么就"有可能会降低香港的信用评级"。

法国资产管理公司Natixis香港分部的经济分析师Gary Ng表示，信用评级机构的评级行动是一个提前的警示信号。"我不认为短期内市场上会有明显的负面反应。但是（对香港经济的）影响会在中期显露出来。如果另一家评级机构标准普尔也给香港降低级别的话，那么一些准政府级别的机构可能会需要付出更高的融资成本。"

雨涵/李鱼（路透社）