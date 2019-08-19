 时局动荡，申请移民澳大利亚的港人大增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2019

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时政风云

时局动荡，申请移民澳大利亚的港人大增

反“送中”抗议运动以来，香港人申请澳大利重大投资者签证（SIV）的人数明显增加。该签证项目的申请者八成以上来自中国。

Australien Sandsturm über Sydney (picture-alliance/dpa/D. Lewins)

"财富正在转移，但是澳大利亚未必是首选之地”

（德国之声中文网）据移民律师透露，随着香港政局动荡，香港富裕居民申请澳大利重大投资者签证（SIV）的人数正在增加。

针对最近几个月来香港居民的移民情况，澳大利亚新南威尔士州移民局称"已经留意到申请数量的显著增长"。

该移民局称，这次移民潮的开始时间和香港反"送中"抗议运动一致。重大投资者签证（SIV）是澳大利亚政府于2012年推出的移民项目，允许外国公民通过投资500万以上澳元获得澳大利亚永久居留权。

悉尼贝克暵蠹崾保?Baker & McKenzie）律师事务所合伙人法格（Bill Fuggle）对记者介绍说，"根据我们的客户信息，来自香港的重大投资者签证（SIV）申请数量的确有所增加。大凡有能力做两手准备的人，都在这样做。"

新南威尔士州移民局在信中向代理公司确认，将致力于提供"适当的支持"来帮助他们与客户讨论移民事宜。

重大投资者签证（SIV）此前的申请者主要来自中国大陆。近年来对投资要求趋于严格，这类申请数量有所下降。

Australian Government Department of Immigration and Border Protection (picture-alliance/AP Photo/R. Rycroft)

澳大利亚的签证政策近年来有所收紧

该签证项目从2015年开始收紧，要求在500万澳元的投资中，至少有40%的资金流入小盘基金和风投基金，禁止 直接投资房地产。

法格说，"财富正在转移，但是澳大利亚未必是首选之地，因为这是一个高税收国家。我们怀疑最终来这里更多的是人而不是钱。"

由于澳大利亚每年公布一次数据，因此最近的申请以及获得签证的数量无法确知。

根据最新数据，从2012年11月至2018年6月签发的2,022份SIV签证中，来自中国大陆的申请者占了87％，位于第二位的香港申请者仅占3.2％。

中国最大的国际房地产网站"居外"香港销售负责人奇米尔（Georg Chmiel）在一封电子邮件中告诉路透社记者，香港买家对悉尼房产的需求"有些增长"，"香港人到澳大利亚购房只是第一步，更重要的是获得合法居住权"。

"未来两到五年，这些移民可能会对当地房地产市场产生重大影响，但目前还不明显。"

 

张平/李鱼（路透社）

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