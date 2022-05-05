“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？

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本周在纽约举行的Met Gala盛典上依旧星光璀璨。双胞胎复制、一秒变身礼服、古董梦露裙、谷爱凌赴美后首次亮相。这次盛宴上都有那些亮点？
北京冬奥会冠军谷爱凌盛装亮相Met Gala，这是她继去年之后，第二次参加这场在纽约大都会艺术博物馆举行的盛会。这也是谷爱凌4月末离京赴美后首度亮相。18岁的她身穿路易威登（LV）礼服走上红毯。这位体育明星是时尚界的宠儿，作为众多品牌的全球代言人，她带来的商业价值不同凡响。新闻平台天下商网估计，自2021年开始，谷爱凌的收入超过了2亿元人民币（3150万美元）。
离开中国前，谷爱凌4月27日在微博发文称「谢谢中国」，引发部分网民质疑为什么说「中国」而非「祖国」。Met Gala过后，谷爱凌在本周三（5月4日）还出席了在布鲁克林举行的ESPN女性体育峰会。根据路透社，谷爱凌表示，没有想到自己选择代表中国参加北京冬奥会引起轩然大波。她还补充说“我这么做是为了激励更多的年轻女孩参加体育运动。我想让孩子们知道自由滑雪，我这样做也是为了凸显我和我母亲的中国背景……如果人们不相信，如果他们想说‘她这么做是为了其他什么，我也无能为力。”
除了谷爱凌之外，这届Met Gala上，LV的明星团队中的亚裔面孔还包括凭借《鱿鱼游戏》一炮而红的韩国演员郑浩妍，以及主演过《摘金奇缘》（Crazy Rich Asians）的英籍华裔演员嘉玛·陈（Gemma Chan）。
这几天突然成为网络热词的“马某某”究竟是谁目前不得而知。不过在这届MetGala倒是有一位“马某某”现身红毯。他就是特斯拉CEO马斯克。这位全球首富和妈妈亮相。尤其疫情期间他的财富大涨，福布斯上月发布的 2022 全球亿万富豪榜上，马斯克以2190亿美元的资产成为全球最有钱人。中国官媒周二爆出“杭州马某”涉嫌危害国家安全已被捕的消息一度引发股市震荡，因为此人一度被联想到阿里巴巴创始人马云。不过央视等官媒账号随后将“马某”改成了“马某某”。
美国前国务卿希拉里·克林顿也来了。她的酒红色礼服创意十足，别出心裁。她在礼服领口和裙摆上绣上了60位“激励过自己的”女性的名字，以此向她们致敬。其中包括美国废除奴隶制的重要人物塔布曼（Harriet Tubman）、有着民权运动之母之称的派克斯（Rosa Parks）等等。
一年一度的MetGala是由纽约大都会艺术博物馆举办的慈善晚宴活动。它被认为是美国时尚界最重要的晚会，有着“时尚奥斯卡”的称号，也被认为是美国时尚界的“超级碗”，向来星光熠熠。每屆Met Gala都会设定不同的主题，宾客们通常也会依主题盛装出席。2015年的主题是《中国·镜花水月》。图为该年身着中国风礼裙的歌星蕾哈娜。不过这个造型也被网友称为“鸡蛋灌饼”。
今年的主题是“镀金年代”（ Gilded Glamour）。这也是既2020年因疫情取消，去年延期到9月以后，MetGala首次回到常规时段。这也意味着世界正努力摆脱疫情影响，试图重回正常。图为印度商人和慈善家娜塔莎·普纳瓦拉（Natasha Poonawalla）。
每一年的 Met Gala 红毯造型都五花八门，争奇斗艳。今年的红毯上，谁的造型最佳这个问题各人都有不同看法。但说到谁的礼服最贵大概非金·卡戴珊莫属了。她穿了一件玛丽莲梦露穿过的金色礼裙，玛丽莲梦露为肯尼迪唱生日快乐歌穿的就是这件礼服，是真正价值连城的古董。为了能穿进去这条经典复古礼裙，金卡戴珊还特意瘦身了好几公斤。
担任联合主席之一的美国女演员布莱克·莱弗利（Blake Lively）在今年的红毯上贡献了精彩的一秒变装。这套玫瑰金色的礼服，在放下手套和腰间的巨大蝴蝶结时，礼服就展开成了巨大的绿松石色裙摆，这也象征着自由女神像经过空气氧化的过程。同为联合主席的丈夫瑞安•雷诺兹在社交媒体发文赞叹“布莱克在红毯上的瞬间换装是我永远不会忘记的时刻。”
这场慈善晚会也以古怪的造型而闻名，今年也不例外。男星莱托与古驰Gucci创意总监Alessandro Michele化身双胞胎亮相，造型一模一样，让人分不出谁是谁。
去年的Met Gala上，莱托曾经玩过一次复制梗，他手上拎了一个自己的仿真头的造型毫无疑问的成了红毯焦点。
在北京冬奥会上夺得两金一银的谷爱凌也许没有想到，她代表中国队，而不是美国队参赛会给自己带来这么多争议。这位在美国出生长大的运动员和模特，数天前从北京回到美国。在接受采访时，她回答了为何代表中国参加冬奥的提问，并提到网暴。
继拿下一枚冬奥金牌之后，代表中国队参赛的“雪上公主”谷爱凌周二再夺一枚银牌。作为20多个品牌的全球代言人，她带来的商业价值不同凡响。
女子自由滑雪运动员谷爱凌在2月18日的U型场地技巧决赛中再次夺得金牌。她在北京冬奥会上以两金一银的表现创下历史记录，但是也引发了广泛的争议。
代表中国队参赛的中美混血姑娘谷爱凌（Ailing Eileen Gu）2月8日在北京冬奥自由式滑雪女子大跳台决赛中凭借惊人的最后一跳反超对手摘金。这位18岁的"雪上公主"在中国早已是家喻户晓的大明星，备受中国媒体宠爱，尽管她从来避而不谈自己的国籍问题。
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