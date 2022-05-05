“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？

「谢谢中国」

离开中国前，谷爱凌4月27日在微博发文称「谢谢中国」，引发部分网民质疑为什么说「中国」而非「祖国」。Met Gala过后，谷爱凌在本周三（5月4日）还出席了在布鲁克林举行的ESPN女性体育峰会。根据路透社，谷爱凌表示，没有想到自己选择代表中国参加北京冬奥会引起轩然大波。她还补充说“我这么做是为了激励更多的年轻女孩参加体育运动。我想让孩子们知道自由滑雪，我这样做也是为了凸显我和我母亲的中国背景……如果人们不相信，如果他们想说‘她这么做是为了其他什么，我也无能为力。”