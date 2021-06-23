时尚偶像阿普费尔百岁华诞 

（德国之声中文网）一条项链哪够，至少该有５条。５条大链子。另外，只一个手镯便成无趣。最好一次就戴10个，而且是每只手臂。然后，再来一副抢眼的大尺寸眼镜。也因此，那硕大的圆镜片眼镜成了她的一大标志。只稍略一动，身上便悉索有声。——8 月 29 日，时尚偶像、魅力女孩、时装设计师和室内装潢师艾丽斯·阿普费尔度过百岁华诞。

同龄女性中很少有人象她那样，毫无忌讳穿着奢侈、浓妆艳抹。她头发染成亮灰色，唇膏赤红、粉红色或橙色。她的 Instagram 帐户拥有170 多万粉丝。她常被称为“世上最年长少女”。她的理念是：“我不遵守任何规则，因为，我反正会破了它们。”这从一开始便是她的成功秘诀。

2016年时的她

全看如何搭配

阿普费尔1921 年出生，在大萧条时期长大。钱少生智：母亲建议她只买一条黑裙，这样，她就总有穿的了。因为，可以把裙子卷起来，也可以让它看起来很随意。全看如何搭配。

年轻的艾丽斯记住了这一点。十一岁上，在纽约格林威治村的一家半地下室小店里，她发现了一枚她非要不可的胸针。花去 65 美分，——所有的积蓄，——她买下了。这是她的第一次购物体验，也是美国最大时尚珠宝系列之一的起始。

好奇心和幽默感

今天，阿普费尔仍饶有兴趣，到处寻找合适的配饰——在各种价位的精品店、跳蚤市场、二手店。她把他人认为无法结合的东西搭配在一起。这就是阿普费尔的伟大艺术。她足够自信，决不随波逐流，——她本人确立时尚。

阿普费尔成为时装设计师的时间并不长。作为一名成功的室内设计师，几十年来，她在美国上流社会中广受欢迎。一大原因是，她的面料创作独一无二。她与结婚 68 年的已故丈夫卡尔一起周游世界并寻找灵感。它使早几个世纪的织物恢复生机。相关需求量很大——直至白宫。她先后曾为９位美国总统做过室内设计。对相关细节，她一直对外不宣，——只泄漏过，替杰克·肯尼迪（Jackie Kennedy）办事颇为不易。

阿普费尔2016年的时装秀显示其幽默与自嘲的特性

一场展览改变了一切

她最终亦跻身时尚明星之列。这要归功于 2005 年在大都会艺术博物馆服装学院举办的那次展览。当时，策展人科达 (Harold Koda) 听到了有关阿普费尔珠宝和服装系列的传闻。她曾在位于纽约公园大道的公寓的数个房间展出自己的服装。展览大获成功，阿普费尔成了偶像，并甚至成了一表情符。

2015 年，丈夫在101岁生日将至前去世。此后，阿普费尔仍无退休打算。她为老年人设计了融合性珠宝，可检测佩戴者的健康状况并在紧急情况下传呼救护车。她对设计界忽略老年群体感觉不快。她一再强调，没有大龄女性可认同 15 岁的模特。就这样，年届97岁高龄，她仍签下一份模特合同。

无意隐退

即使上了百岁，她也不考虑歇手。她为今年也迎来百岁华诞的一家美国五金连锁店设计室内装饰，并继续孜孜于新的眼镜系列设计。——老花镜当然包括在内。很棒的老花镜。因为，阿普菲尔信奉“多则生趣，少则无聊”。生日快乐！

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