《时代》百大人物罗冠聪丶蔡英文丶习近平上榜

（德国之声中文网）美国《时代》杂志（TIME）9月23日公布编辑评选的「2020年全球百大最具影响力人物」，除了罗冠聪丶蔡英文丶习近平丶锺南山之外，还包括维族人权律师图凯尔和台湾同婚推手祁家威。

以下介绍本年度登榜华人。

1. 罗冠聪

香港民主运动领袖罗冠聪，以470万高票登上读者票选中的榜首，这也是继去年「香港示威者」後，连续第2年由香港人夺得读者票选第一。

前港督彭定康获邀撰写简介，他指罗冠聪成长于基层家庭，获选为最年轻的立法会议员，现在被迫流亡海外。文章称，习近平及其爪牙违背对香港自由和自治的承诺，罗冠聪是「反抗北京打压香港开放社会丶自由及法治的年轻领袖之一」，彭定康呼吁大众继续支持香港抗争者。

罗冠聪在脸书分享上榜感言时表示，「对我个人而言，上榜也许是过誉了；但作为对香港民主运动的肯定，则是恰如其分」。他指香港抗争扭转了世界对中国共产党的妄想，从来没有人想像过，香港抗争的杠杆力量竟如此巨大，威胁到整个极权帝国的存续。

2. 蔡英文

世界领袖方面，蔡英文以台湾总统身份入列，并由美国参议员克鲁兹撰文推荐。

克鲁兹形容蔡英文向中国强权阴影明确表态，传达台湾不会屈服於中共的信念，当中国引诱台湾的盟友断交时，蔡英文毫不畏惧，「中国是世界上最大的共产政权，而这位自立门户的女性却决心抵抗它」。

文章又形容，自由是指引台湾的北极星，这点在世界对抗新冠疫情期间表露无遗，台湾证明在不仿效中国激进防疫措施的情况下，疫情是可以控制的。

蔡英文在脸书对上榜表示荣幸，认为这不只是个人的荣誉，更代表国家的荣誉，是因为国人共同努力守住疫情，向国际社会证明Taiwan Can Help，才让世界能够看见台湾，「这是所有台湾人共同的成就」。

3. 习近平

一同上榜的还有中国国家主席习近平，但评价却是大相径庭。前美国之音台长班奈特（Amanda Bennett）撰文介绍时表示，习近平今天站在中国看似无坚不摧的最高领导人位置，其反腐运动打击贪官的同时也方便铲除异己，他的独裁手法堪比世界上最极端的行动：把维吾尔族人关进集中营丶镇压香港示威丶推动强大的社会监控技术，同时兴起个人崇拜。

文章认为，中国的外交和经济正向全世界扩张，但一如倒台前的苏联，中国也暴露了前所未见的裂缝，比如劳动人口老龄化丶一带一路成本过高丶新冠疫情加剧经济放缓，「这意味着习近平的成功可能不是他的最终章」。

4. 图凯尔

人权范畴方面，维吾尔人权律师图凯尔（Nury Turkel）上榜。世界维吾尔代表大会主席多里坤·艾沙（Isa）为其撰写简介，指中共把数以百万计维族人关在集中营残酷对待，图凯尔作为在美国接受教育的律师，代表150名维吾尔政治难民在美国赢得了庇护，使维族人的困境获得世界关注。

文章指，图凯尔是首位在美国国际宗教自由委员会任职的维族美国人，协助美国和全球制定应对维族人权危机的政策，他在世界舞台上「为人类的共同尊严而奋斗，让维吾尔人保持希望」。

图凯尔1970年在新疆一个劳改营出生，1995年大学本科毕业後赴美留学。他在推特上回应指，自己因为阻止种族灭绝而登榜是个「悲剧」，他宁可不用登上世界舞台，只是简简单单地享受美国梦。



5. 祁家威

此外，台湾同志平权运动元老级人物祁家威也上榜，蔡英文撰写其入选理由时指，祁家威在数十年前开始冒着入狱风险提倡婚姻平权，最终促成2019年同婚合法化，形容他「总是站在人群之上挥舞彩虹旗，这样的场景证明了他对台湾LGBTQ+社群的意义，是下一代的希望象徵，也真正活出了『未来会更』的精神」。

祁家威接受台湾媒体访问时才得悉自己上榜，表示能跟蔡英文一起上榜与有荣焉，但强调台湾未允许跨国同性婚姻，希望能尽速合法化。

他是台湾首位公开出柜的男同志，早在1986年，时年28岁的他在台北一家麦当劳召开「国际记者会」出柜，并前往台北地方法院要求与伴侣公证结婚，遭拒後转向立法院请愿。

6. 抗疫英雄

今年全球受新冠疫情笼罩，不少医学界榜上有名，包括中国国家卫健委高级别专家组组长锺南山，他在年初视察武汉后，于1月20日率先公开证实病毒「肯定人传人」。

此外还有公布新冠病毒首个基因图谱的复旦大学公共卫生学院教授张永贞，以及中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽。

7. 疫下企业家丶艺术家

数名华裔企业家和艺术家上榜，他们都被视为新冠疫情下的重要人物，包括美籍华裔的视频会议平台Zoom创办人袁征。李开复为他撰写简介，指Zoom的成功并非偶然，该平台拥有更好的用户体验和网络连接，而袁征面对质疑时以透明的方式应对，负责任并作出实质改善。

阿里巴巴集团CEO张勇则被指在疫情下，维持供应链的运转，支持小企业，甚至为医院带来诊断新冠的AI解决方案。

美籍华裔大提琴家马友友（Yo-Yo Ma）也在疫情期间，牵头用#SongsofComfort的标签在社交平台上演奏，让众多在绝望和困境中的人得到心灵抚慰。

李澄欣（综合报导）

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