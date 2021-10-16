德语媒体: 中国政府何时面临压力?

德尔塔变种新冠病毒目前也扩散到了中国，《时代周报》分析了中国政府短期内不会放弃清零防疫政策的理由。《每日镜报》则关注了最新的联合国气候报告，认为中国政府不应以历史总排放量低、人均排放低为由而回避更大的减排责任。