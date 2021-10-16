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德国严肃新闻周刊，每周四出版。
出版社位于汉堡，德国前总理施密特曾长期担任该报出版人。立场中间偏左。
德国编辑部网络指出，不只默克尔，许多独裁者过去也被称为中国的「老朋友」。 《时代周报》则关注了中国和台湾之间的紧张气氛，以及北京和台北之间相差甚远的立场。
《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
中远集团和汉堡港达成交易、入股集装箱码头的消息，引发了《时代周报》的批评，作者认为欧洲各港口总是把邻居作为目标，却忘了和邻居携手抵御中国影响力。瑞士《联邦报》则继续关注中国宣布停止新建境外煤电项目。
德语报刊评论版周三继续关注被澳洲潜艇订单事件搅动的美、欧、中三角关系。《世界报》认为，欧洲人和中国人闷声大发财、拒绝坚定站在美国一边，因此遭到美国惩罚纯属活该。《时代周报》则感叹，中美两国都不再会容许欧洲左右逢源。
《新苏黎世报》关注了中国政府近期出台的一系列新规，并且剖析了背后的动机。《时代周报》则关注了塔利班和中国的关系，指出在一个战乱国家是无法建造“一带一路”的。
德尔塔变种新冠病毒目前也扩散到了中国，《时代周报》分析了中国政府短期内不会放弃清零防疫政策的理由。《每日镜报》则关注了最新的联合国气候报告，认为中国政府不应以历史总排放量低、人均排放低为由而回避更大的减排责任。
丹麦原本被看作是一个开放且宽容的北欧国家，但是据德国《时代周报》报道，该国实施越来越严苛的难民政策的目的就是让所有的难民都对丹麦“敬而远之”，实现难民数量“零增长”的目标。
德语报刊评论版继续关注有关新冠病毒起源问题的争议。《时代周报》指出，拜登下令美国情报机关调查，很可能也查不出什么结果，这很可能只是美中贸易战的施压手段。《南德意志报》则批评新闻界和科学界对拜登和特朗普实行的双重标准。
《法兰克福汇报》认为，抵制北京冬奥并不会让世界更美好。《时代周报》刊登了德国联邦政府欧美关系协调员撰写的客席评论，呼吁欧美联手确保21世纪依然是西方的世纪而非中国的世纪，并警告欧洲切勿切图在美中新冷战中保持中立。
面对中国与西方之间的紧张不断升级，德国《时代周报》发文问道：“是第二场冷战要到来了吗？还是它已经开始了？”《世界报》则发文指出，中共宣传部门要求各媒体，不要直播今年的奥斯卡颁奖礼。
德语媒体近日聚焦中国崛起这个话题。其中《南德意志报》评论文章指出，即便是美国也无法阻止中国在经济上继续崛起，因此美欧必须合作、共寻对策；德国《时代周报》的专栏文章则称，中国的崛起存在“阿卡琉斯之踵”。
《时代周报》的一篇客座评论认为，美国大选无论谁赢得选举，中美交恶的局面也不会改变。两国之间一系列冲突核心到底什么？文章也进行了分析。
《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
德国《时代周报》在线版发表一篇中国记者Franka Lu的文章，认为北京首先将病毒视为对其政权的威胁。《日报》关注了非洲人在中国广州遭受种族歧视。
有人说，在危机中，极权国家比民主国家表现得更明智、更坚决。德国《时代周报》的一篇专栏聚焦该话题，表示只要仔细观察，就会发现极权更具优越性只是个“传说”，“面对疫情，民主仍具有其宝贵优势。”
中国正在积极向欧洲国家提供援助。《法兰克福汇报》指出，中国固然为全球防疫做出了许多贡献，但是这绝不能成为中国体制比西方民主更优越的理由。《时代周报》则警告，接受了中国援助的欧洲人千万不能天真地以为北京没有政治动机。
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