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时代周报

德国严肃新闻周刊，每周四出版。

出版社位于汉堡，德国前总理施密特曾长期担任该报出版人。立场中间偏左。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im Gästehaus Zijin von Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China, vor Beginn eines Vieraugengesprächs begrüßt. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf.

德语媒体：被习近平称为中国「老朋友」的默克尔 16.10.2021

德国编辑部网络指出，不只默克尔，许多独裁者过去也被称为中国的「老朋友」。 《时代周报》则关注了中国和台湾之间的紧张气氛，以及北京和台北之间相差甚远的立场。
Chinese President Xi Jinping speaks remotely during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS

德语媒体：强大却孤独的中国 30.09.2021

《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。
ARCHIV - 08.11.2019, Hamburg: Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (COSCO) wird am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entladen. (zu dpa OECD legt neuen Konjunkturbericht vor) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德语媒体:欧洲各国相互较劲 却忘了真正对手 24.09.2021

中远集团和汉堡港达成交易、入股集装箱码头的消息，引发了《时代周报》的批评，作者认为欧洲各港口总是把邻居作为目标，却忘了和邻居携手抵御中国影响力。瑞士《联邦报》则继续关注中国宣布停止新建境外煤电项目。
epa05277503 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

德语媒体：妄想左右逢源的欧洲咎由自取 22.09.2021

德语报刊评论版周三继续关注被澳洲潜艇订单事件搅动的美、欧、中三角关系。《世界报》认为，欧洲人和中国人闷声大发财、拒绝坚定站在美国一边，因此遭到美国惩罚纯属活该。《时代周报》则感叹，中美两国都不再会容许欧洲左右逢源。
©/MAXPPP - SHANGHAI, CHINA - JULY 31: People play online games at the booth of Huya, a Chinese live-streaming platform for video games and e-sports, during the 19th China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) at Shanghai New International Expo Centre on July 31, 2021 in Shanghai, China. (Photo by VCG)

德语媒体：阿富汗的真空 中国补得上吗? 04.09.2021

《新苏黎世报》关注了中国政府近期出台的一系列新规，并且剖析了背后的动机。《时代周报》则关注了塔利班和中国的关系，指出在一个战乱国家是无法建造“一带一路”的。
News Bilder des Tages 210804 -- ZHANGJIAJIE, Aug. 4, 2021 -- A medical worker takes a swab sample from a girl for COVID-19 nucleic acid testing in Zhangjiajie, central China s Hunan Province, Aug. 4, 2021. Central China s city of Zhangjiajie, which has reported a cluster of the country s recent COVID-19 infections, had completed two rounds of all-inclusive nucleic acid testing as of Tuesday, local authorities said. More than 809,000 people were sampled since the city launched its first round of mass testing on July 29, said the municipal headquarters on COVID-19 prevention and control during a press conference held Wednesday afternoon. CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-COVID-19-TESTING CN ChenxSihan PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体: 中国政府何时面临压力? 10.08.2021

德尔塔变种新冠病毒目前也扩散到了中国，《时代周报》分析了中国政府短期内不会放弃清零防疫政策的理由。《每日镜报》则关注了最新的联合国气候报告，认为中国政府不应以历史总排放量低、人均排放低为由而回避更大的减排责任。
FILE PHOTO 26.09.2021***Some thirty Syrian refugees from different camps seeking asylum hold banners outside the Swedish Embassy in Copenhagen, Denmark on Wednesday, Sept. 26, 2012. The Syrians claim that Danes won't give them asylum because Denmark doesn't consider the civil war in Syria to affect all parts of Syria. Sweden gives a three-year temporary asylum to Syrians what ever part of Syria they come from. (AP Photo/POLFOTO/Jens Dresling) DENMARK OUT

“直到没有难民再想来丹麦申请避难” 13.06.2021

丹麦原本被看作是一个开放且宽容的北欧国家，但是据德国《时代周报》报道，该国实施越来越严苛的难民政策的目的就是让所有的难民都对丹麦“敬而远之”，实现难民数量“零增长”的目标。
©Kyodo/MAXPPP - 27/05/2020 ; Photo taken May 20, 2020, shows the Wuhan Institute of Virology in the central China city of Wuhan, the first epicenter of the global coronavirus pandemic. (Kyodo) ==Kyodo

德语媒体：特朗普的黑锅？拜登的功劳？ 29.05.2021

德语报刊评论版继续关注有关新冠病毒起源问题的争议。《时代周报》指出，拜登下令美国情报机关调查，很可能也查不出什么结果，这很可能只是美中贸易战的施压手段。《南德意志报》则批评新闻界和科学界对拜登和特朗普实行的双重标准。
US vs China Copyright: xkentohx Panthermedia27253964

德语媒体：不让21世纪成为中国的世纪 12.04.2021

《法兰克福汇报》认为，抵制北京冬奥并不会让世界更美好。《时代周报》刊登了德国联邦政府欧美关系协调员撰写的客席评论，呼吁欧美联手确保21世纪依然是西方的世纪而非中国的世纪，并警告欧洲切勿切图在美中新冷战中保持中立。
A Chinese paramilitary police officer reacts to having his photograph taken in front of the image of the European Union (EU) flag at the EU embassy in Beijing, China, 02 November 2007. EU officials are proposing increased anti-dumping measures following continued accusations that China is engaging in unfair trade practices, causing friction in bilateral relations. EU steel producers and textile manufacturers claim China hoards an enormous trade surplus while maintaining strict trade barriers. The EU is China's largest trading partner, ahead of the US and Japan, as Chinese exports to the EU increased nearly 21 percent year-on-year in 2006, according to the European Commission. EPA/MICHAEL REYNOLDS +++(c) dpa - Bildfunk+++

德语媒体：冷战2.0已经到来？ 27.03.2021

面对中国与西方之间的紧张不断升级，德国《时代周报》发文问道：“是第二场冷战要到来了吗？还是它已经开始了？”《世界报》则发文指出，中共宣传部门要求各媒体，不要直播今年的奥斯卡颁奖礼。
A mechanical installation named Long Ma makes it way during the Long Ma performance in front of the National Stadium, also known as the Bird's Nest, in Beijing October 17, 2014. Long Ma, a 17-meter (56-ft) long and 15-meter (49-ft) tall mechanized dragon sculpture, and The Spider, a 5.7-meter (19-ft) tall and 6-meter (20-ft) wide machine, are operated by French performance art company La Machine. The structures are operated by an automatic control system and electronic equipment. The performance, which combines Chinese culture and French art, was held in Beijing in honour of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, an organiser of the event said. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS SOCIETY)

德语媒体：西方应该害怕中国崛起吗? 02.02.2021

德语媒体近日聚焦中国崛起这个话题。其中《南德意志报》评论文章指出，即便是美国也无法阻止中国在经济上继续崛起，因此美欧必须合作、共寻对策；德国《时代周报》的专栏文章则称，中国的崛起存在“阿卡琉斯之踵”。
US vs China Copyright: xkentohx Panthermedia27253964

德语媒体：中美交恶怎么破？ 26.10.2020

《时代周报》的一篇客座评论认为，美国大选无论谁赢得选举，中美交恶的局面也不会改变。两国之间一系列冲突核心到底什么？文章也进行了分析。
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Supporters of Apple Daily newspaper, queue up to buy copy of Apple Daily newspaper to support media mogul Jimmy Lai Chee-ying, founder of Apple Daily after he was arrested by the national security unit, in Hong Kong, China August 11, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

德语媒体：抗争勇气与专制权力同步增长 13.08.2020

《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
12.03.2020, China, Peking: The view of Tian'an men Rostrum, in front of which few tourists are shown, Beijing, China, 12 March 2020. *** Local Caption *** fachaoshi Foto: Li Shanze/HPIC/dpa |

德语媒体：新冠疫情是一场“超限战”？ 14.04.2020

德国《时代周报》在线版发表一篇中国记者Franka Lu的文章，认为北京首先将病毒视为对其政权的威胁。《日报》关注了非洲人在中国广州遭受种族歧视。
TOPSHOT - Staff members line up at attention as they prepare to spray disinfectant at Wuhan Railway Station in Wuhan in China's central Hubei province on March 24, 2020. - China announced on March 24 that a lockdown would be lifted on more than 50 million people in central Hubei province where the COVID-19 coronavirus first emerged late last year. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国模式真的更好吗？ 02.04.2020

有人说，在危机中，极权国家比民主国家表现得更明智、更坚决。德国《时代周报》的一篇专栏聚焦该话题，表示只要仔细观察，就会发现极权更具优越性只是个“传说”，“面对疫情，民主仍具有其宝贵优势。”
A woman, wearing a protective face mask, walks past a placard showing a handshake between two hands representing the Chinese and the Italian national flags after a decree orders for the whole of Italy to be on lockdown in an unprecedented clampdown aimed at beating the coronavirus, in Milan, Italy March 10, 2020. Plackard reads The enemy is the virus, not the people. Come on China! . REUTERS/Flavio Lo Scalzo

德语媒体：救人者依然不能不究动机 30.03.2020

中国正在积极向欧洲国家提供援助。《法兰克福汇报》指出，中国固然为全球防疫做出了许多贡献，但是这绝不能成为中国体制比西方民主更优越的理由。《时代周报》则警告，接受了中国援助的欧洲人千万不能天真地以为北京没有政治动机。
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