旱情严重：欧洲要干涸了吗？

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春天还没有真正开始，南欧却出现了严重的旱情。降水短缺导致河流湖泊的水位大幅下降，德国也同样受到影响。
法国已经有一个多月不曾下雨，这是1959年开始气象记载以来，最长的一次干旱期。西欧高压带挤走了雨云是造成这一现象的主要原因。气候变化有可能会引发这类干旱天气的长期存在。法国境内的最长的河流卢瓦尔河现在就已几乎干涸见底。
三月初，法国阿尔卑斯山区的Lac du Chambon水库水位严重不足，以至于此间水力发电站已经无法正常运行。水力发电在法国电力供给中占比为15%，人们开始担心出现电力短缺的情形。2022年，法国曾被迫关闭了一些核电站，因为水位偏低导致核电站无法获得足够的冷却水。
图卢兹附近的加泰兰河几乎已经干涸见底。法国部分地区的自来水供给已经中断。巴黎已下令采取紧急措施，为今年夏季再度出现严重旱情进行准备。有些地区已经不允许冲灌私人泳池或清洗车辆。全国用水紧急计划预计将在本月内正式出台。
二月底开始，平日里穿梭于威尼斯市内街巷的贡多拉游船就已陷入泥泞的河床中动弹不得了。不过，最近几天情况已经有所好转。去年的严重干旱造成意大利北部农业严重歉收，人们普遍担心，今年的情况会更为糟糕。
整个意大利北部都出现了严重旱情：当地媒体报道称，马焦雷湖的水位只有平常的38%。意大利的阿尔卑斯山区最近几个月的降雪量只有往年的一半，去年刚刚经历了七十年来最严重干旱的意大利北部，今年的情况也不容乐观。人们担心，旱情也会影响到当地的旅游业。
“常在河边走，哪有不湿鞋” - 从加尔达湖畔漫步至San Biagio湖心岛，游客的鞋现在却真的不会变湿。由于降雨降雪严重不足，意大利最大的湖泊加尔达湖水位已经降至三十年来的最低点。意大利政府也采取了紧急措施，以应对严重的缺水问题。
德国莱法州上威泽尔河段的莱茵河大块河床已经露出水面。由于降水不足，加上阿尔卑斯融雪量骤减，莱茵河水位也比平常低了很多。德国气象部门表示，这已经是连续第十二个暖冬，气象专家基尔施（Uwe Kirsche）对德新社表示：“气候变化仍在步步紧逼”。
科西嘉岛上的Lac de Tolla水库的蓄水量也在告急。即便是冬季降水量充足的国家，目前也出现了不同程度的旱情。今年二月是英国过去三十年来最干旱的二月份。专家们非常担心今年夏季会出现严重旱情。
夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
持续的高温天气以及降雨不足使欧洲很多地区的河流接近干涸，这一状况已经给相关水域的居民、环境以及经济带来了严重的影响。
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