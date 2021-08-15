旱情严重：欧洲要干涸了吗？

棕褐色的大地

法国已经有一个多月不曾下雨，这是1959年开始气象记载以来，最长的一次干旱期。西欧高压带挤走了雨云是造成这一现象的主要原因。气候变化有可能会引发这类干旱天气的长期存在。法国境内的最长的河流卢瓦尔河现在就已几乎干涸见底。