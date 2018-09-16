早餐喝咖啡可预防糖尿病

（德国之声中文网）不吃早餐，只吃中、晚餐并非健康的生活方式。也许他们在饥饿时要吃些甜食和含有热量的东西。或许有些人甚至靠吸烟来抵制饥饿感，而此时吃了早餐的人，胃里的全麦面包或麦片谷物已经被消化。

总之，吃早餐有益健康是德国糖尿病中心（DDZ）的施莱辛格（ Sabrina Schlesinger）博士领导的团队得出的研究结果。该研究结果已经在11月9日出版的专业杂志《营养学杂志》上发表。

胖人很少吃早餐

营养学家分析了96175名参与调查者的数据，其中4935人在研究期间患上2型糖尿病。此外还发现，肥胖的人更是很少吃早餐。而肥胖是导致2型糖尿病的主要危险因素。

因此早餐一定要吃好。然而早餐喝什么好呢？水、橙汁还是茶更好呢？

令人惊讶的是，早上喝咖啡最健康，这是咖啡科学信息研究所（ISIC）经过研究得出的结论。

不过该研究所得出这样的结论似乎不足为奇，因为其经费主要由欧洲六家大型咖啡公司提供。

当然，该研究所也与大学一起进行独立的科学研究，并准备在欧洲糖尿病研究学会（EASD）的年会上发表其研究报告。该会议于周三（11月14日）在柏林召开。

咖啡具有抗氧化和消炎作用

研究报告指出，咖啡可以将2型糖尿病风险降低25％。在斯德哥尔摩卡罗林斯卡医学院教授医学和药理学的卡尔斯特罗姆（MatthiasCarlström）对30项个人研究结果进行了评定，总共有118万5210人参与了这些研究。

奥胡斯大学医院的医学教授赫尔曼森（Kjeld Hermansen）解释了带有苦涩味的咖啡所含的抗氧化成分及其保护作用。咖啡有助于预防炎症，其热量可以刺激新陈代谢和增加胃肠道微生物群的多样化。

赫尔曼森教授建议每天最好喝3至4杯咖啡-男女皆宜。如果担心咖啡的这些好处也会造成自己的心律过速或者血压升高，可以选择不含咖啡因的咖啡，效果也相当不错。