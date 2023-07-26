早已陌生的"煽动罪"对香港人伤害极大

（德国之声中文网）法庭上，单亲母亲罗爱华（Law Oi-wah）以承认了煽动罪，她12岁的儿子站在不远处看着她。

今年3月，48 岁的她因在社媒上分享了数十篇别人的支持民主的帖子而被捕，被指控违反煽动罪，并拒绝保释。罗爱华非不是激进民运分子，她的帖子获得的反响也不大。法庭于今年4月判处她4个月监禁。

该案只是多个以煽动罪定罪的案件中的一个。根据香港政府网站消息，今年3月香港保安局国安处逮捕了一名23岁的女子，理由是她在个人社交媒体上多次发布具有煽动意图的贴文和图片，包括煽动他人引起对中央人民政府或港府憎恨以及鼓吹香港独立的文字。

香港政府在公布以上消息时特别提醒市民，以煽动意图的作为属于"严重罪行"，首次定罪可被判两年监禁，"市民切勿以身试法"。

2019年，香港爆发大规模、持久性民主抗议活动，其间不乏暴力，次年6月30日，香港《国安法》生效。在这个框架下，煽动罪又被激活，香港50多年后再次使用这桩罪名进行指控。

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关注度低，只好认罪

法新社指出，截至目前，已有30多人因煽动罪被提告，他们当中至少有20人既不是积极的活动人士，更不是政治家。正因如此，他们的案子很少进入公众视野，一般由香港最基层的法院以"威胁国家安全"为罪名，速判了结。而审判国安案件的法官也是政府制定的。

法新社还提到，常态下，这类被告得不到保释。他们被指控的罪行大多是在社媒平台上批评政府、警方以及法院。大多数情况下，被告选择不抗争，因为在他们看来，成功的机会渺茫。

为避免报复，化名为Kenji的一名男子告诉法新社，因批评官员被拘留5个月后，斗争意志便崩溃了。"当你在里面时，整天想着检方是否会给你加上一项国安罪指控。""虽然你知道这很不公平，但认罪可以换取更快的出狱时间"。

根据香港现行法律，煽动罪最高可判处两年监禁，但认罪可减刑三分之一。在今年18个与煽动罪相关的案件中，8成被告在3个月之内认罪。按照法新社的统计，被告平均被判200天监禁。

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煽动条款自1967年后便没在动用

煽动罪是英国殖民时期订立的法律，自审判1967年"六七暴动"的左派分子后便没有再用过，直至2020年国安法实施后才被重新动用。联合国人权事务委员会2022年发表的香港人权状况报告，明确敦促港府废除此罪。

煽动罪涵盖被视为具有"煽动性意图"的行为，如意图引起憎恨或藐视政府、意图引起对香港司法的憎恨、意图加深香港不同阶层居民间的敌意等。有关处罚：任何人作出具有煽动意图的行为、发表具有煽动意图的文字、发布有具煽动意图的刊物等即属犯法，最高可判囚2年及罚款5000元。

香港保安局局长邓炳强认为，煽动条款是同国安法配套接轨的法律。

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究竟煽动罪的界限在哪里？

被判刑的Kim Hau对法新社说，这一罪行仍然"广泛而神秘"。她说，疫情期间，自己曾张贴传单，质疑香港新冠疫苗的接种计划，敦促人们抵制政府推出的一款追踪应用程序。

警方对她进行突袭，没收了手机，最后，她被判处7个月监禁。她表示，当政府认为你在怂恿人们直接或间接地采取反对他们的行动时，你的行为就被定义为煽动叛乱。

另一个案子：家庭主妇赵美英（Chiu Mei-ying），68岁，去年4月被指控犯有煽动言论"罪，她告诉法新社记者，"我只是说了一句话"。

几个月前，赵美英出席了一场活动人士的定罪听证会，并对治安法官进行了口头批评。为此，她被判处罚金30多万港币。赵美英最终放弃了上诉，并服满3个月的刑期，这样她就不必每周三次向警方报到。

在经历了这一切之后，赵美英说，"我仍然不明白煽动罪是怎么回事"，她说，"我只知道红线可以很宽"。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



（法新社等）

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