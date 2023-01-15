旧飞机变身花园小屋 坚固时尚又环保

边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批"虚伪"

继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。