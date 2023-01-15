旧飞机变身花园小屋 坚固时尚又环保

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一名爱尔兰商人将旧飞机机舱改造成花园小屋，放在庭院中作为办公室。这个新奇的主意在社媒上掀起热烈讨论。他因此成立新公司Aeropods，让旧飞机摇身一变成为新居住空间。
5月4日，德国达到2023年的“地球超载日”。过度消费的成本将由较为贫穷的国家和人类的子孙后代来承担。
美国一名YouTube网红在加州自导自演坠机事故，拍下自己跳机逃生的过程，在网上获得数百万观看。美国司法部表示，该名男子摧毁飞机残骸妨碍调查，最高可被判处20年有期徒刑。
继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
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