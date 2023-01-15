 旧飞机变身花园小屋 坚固时尚又环保 | 科技环境 | DW | 16.05.2023

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科技环境

旧飞机变身花园小屋 坚固时尚又环保

一名爱尔兰商人将旧飞机机舱改造成花园小屋，放在庭院中作为办公室。这个新奇的主意在社媒上掀起热烈讨论。他因此成立新公司Aeropods，让旧飞机摇身一变成为新居住空间。

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