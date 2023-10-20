旧金山中国领馆冲击案细节公布：警方称嫌疑人持刀、弩

（德国之声中文网）旧金山警方本周四（10月19日）首次发布这一案件的官方信息，有关材料显示，数天前驾车冲进中国驻旧金山总领馆、后被击毙的男子携带的武器包括刀和弓弩。

旧金山警局公布的监控录像显示，该男子在驾车冲撞领事馆签证处后挥舞手中的一把刀。一名警官在其冲入领事馆后进入了该建筑。警察开枪将其击毙前，男子似乎用刀砍向一名警察。

警方说，除了这把刀刃长3.5英寸（8.9 厘米）的折叠刀外，还在该男子车辆的后座上发现了一把装满箭的弩。领事馆的安保人员对袭击者使用了胡椒喷雾。

此前有报道援引目击者称，听到肇事司机下车时大喊：“中共（CCP）在哪？”。

旧金山警察局长斯科特（William Scott）表示，死者名叫杨占元（音），31岁，是中国公民。他没有提到杨具有何种移民身份或他是否与领事馆有任何联系。斯科特说，关于袭击的可能动机，警方 "没有更多的信息可以向公众公布"。

本田汽车冲入了签证处大厅

作为其公共透明程序的一部分，对于任何涉及警员开枪的案件，旧金山警方通常会在10天内举行发布会，公开信息。

警方同时调查警员行为

据警方称，10月9日下午3点左右，杨驾驶本田轿车冲进领事馆签证处大厅。发布会上播放的报警电话录音中，目击者称司机持枪，他从车里出来时，头部流着血。不过警方说，现场找到的唯一武器是刀和弩，后者外观有点像步枪。

警方说，领事馆内的两名保安人员起初制服了杨，直到几分钟后警察赶到。警员随身佩戴的摄像头录像显示，一名警察和一名保安试图将杨按在墙上，后者转过身，向他们的方向用刀做出警方称为 "多次、快速、向下挥动的动作"。

这时又有两名警察冲进大厅，向杨呼喊命令其伏倒在地，其中一人拔枪射击。杨被送到医院后被确认死亡。警方称，没有其他人在这一事件中受伤。

警方表示，对这一案件的调查仍在进行中，此外对警员在这起事件中的行为也在进行内部审查。

旧金山警方同时调查现场警员的行为是否合规

事件发生后，中国外交部发言人汪文斌10月10日在例行记者会上表示，针对有不明身分人员驾车暴力冲撞旧金山总领馆证件大厅，企图伤害现场民众和总领馆工作人员一案，中方已要求美方迅速进行调查，并依照《维也纳领事关系公约》实际采取有效措施，“确保我外交机构和人员安全”。

据美联社报道，美国白宫国安会发言人沃森（Adrienne Watson）10日谴责所有针对在美国工作的外国外交人员的暴力行为。一位不愿透露姓名的白宫官员表示，事件发生后，美国政府官员一直在与中国外交部官员接触。

(路透社、法新社)

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