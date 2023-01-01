旧文重拾：世界女子足球发展史话

（德国之声中文网）有中国专家们说，足球在大约两千年前起源于中国，但那时是否有女子参加却没法说。而中国的足球与欧洲发源的现代足球当然也还是有区别的。

足球的起源

在公元12世纪，在法国就出现了一种名为la soule的体育运动，人们称之为现代足球的欧洲源头，那时候，女子跟男子一样参加这项运动。

1863年，足球首次有了国际上统一的规则，从而成了一项正规的体育运动。那时，英国的女孩子们也在学校里踢球。1894年，内梯.哈内巴尔（Nettie Honeyball）建立了第一支英国女子足球队British Ladies。1895年3月23日举办了世界上第一场女子足球队之间的比赛，是在英国北队和英国南队之间进行的。北队以7比1战胜南队。当时有约1万名现场观众，女运动员们戴着小帽，穿着短裙，然而当时短裙是套在绑腿长裤外面的。

第一次世界大战期间，男人都上了前线，女子足球因此而兴旺起来，女子们趁机打破男子的一统天下。20年代初，女子足球吸引了英国公众的浓厚兴趣。1920年英国女子球队Dick Kerr’s Ladies 和St. Helens Ladies在埃佛顿的比赛吸引了53000名观众。

一战时法国有了第一批女子足球队，她们还建立了自己的足球协会（FSFSF），定期举办国内锦标赛和杯赛，直到1932年。德国女子在20世纪初也围成一个圈把足球踢来踢去，但这种运动被认为是不妇道的。

禁止和复活

1921年12月5日，英国足协（Football Association）发布禁令，禁止女子使用足球场，理由是：足球对女子来说“不合适，所以不应给予促进。”

1954年，德国男子足球队首次夺得世界冠军。然而此后人们却开始争论女子足球队是否有存在的必要。1955年，德国和荷兰女子足球国家队还在德国埃森市进行了一场比赛，踢成了2比2。 但就在这一年，德国足协发布了不允许女子足球队进行比赛的禁令，理由是：“这项运动与妇女的天性是完全不相容的”。

德国足协女子和女孩部主任海科.乌尔利希去年在波恩大学作的关于女子足球史的报告中说，德国女子足球运动可以追溯到1930年代，但在1950年代才达到高潮。那时，德国出现了女子自己组建的“野球队”，进行“野比赛”。结果导致男子们的斜视和德国足协的禁令。

但德国足协的禁令并没能扑灭德国女子的足球兴趣。女子们不仅继续踢球，在1960年代还组织了大量的比赛，甚至国家队之间的比赛。

1969年，欧洲女足的热衷者们建立了“独立欧洲女子足球联盟”（Confederation of Independent European Female Football）。1970年，饮料公司Martini & Rossi举办了第一次非正规的女子足球世界锦标赛，有一支德国球队也参加了这个锦标赛。

出于这个背景，欧洲足协UEFA于1971年建议重建女子足球。在此之前，德国足协已于1970年10月30日取消了禁令，但作了一些限制性规定，比如比赛时间为70分钟，冬季休息时间必须长达半年。尽管如此，禁令取消后，德国出现了第一批正规的地方女子足球俱乐部。

1971年，德国首次女子足球锦标赛在柏林产生了第一个冠军球队。1977年，德国足协任命了第一位女子足球主管人，从而女子足球有了州际杯赛和俱乐部杯赛。1986年，德国足协决定女子也搞甲级联赛。

1984年，欧洲足协开始组办女子足球欧洲锦标赛。1986年，挪威女人埃伦.维勒和德国男人约翰内斯.亨利希在世界足协第45届大会上建议加强女子足球的建设。当时的世界足协主席哈弗朗格听了进去。于是，首届女子足球世界锦标赛1991年在中国举办。

日益高涨的女子足球热

德国女子足球的历史虽然比英国短，但后劲很大。1982年，新建后的德国女子足球国家队首次举行的国家间比赛是在德国科布伦茨对瑞士队，以5比1获胜。1989年，德国作为第3届女子足球欧洲锦标赛的主办者，在观众的支持下，夺得了首次欧洲冠军。在世界锦标赛开办后，德国于1995年获得了亚军，2003年获得了冠军。而在90年代，中国女子足球队更是十分威风，被中国人称为“铿镪玫瑰”，为当时中国的整个足球热立下了汗马功劳。

德国足协女子和女孩部主任海科. 乌尔利希介绍道，德国足协麾下有7690支女子足球队，其中包括4100支女孩球队，比2004年增加了约20％。德国足协的女性会员已经多达86万人。

9月10日至30日，女子足球世界锦标赛将在中国举行。这件事早在几个月前就引起了德国媒体的高度关注。原因很简单，一些人半开玩笑地说：德国现在最好的足球队不是拜仁慕尼黑，也不是德国男子国家队，而是德国女子国家队。

为什么呢？成绩说明一切：90年代中至今，德国女子足球国家队获得过一次世界冠军，一次世界亚军，6次欧洲冠军。踢的291场国家间比赛，赢了199场。

应该说，德国女子联赛等至今并不成功。2006年的甲级联赛，总共只有9万6千名现场观众。明镜在线嘲笑道，这相当于多特蒙德和汉堡圣保利两场主场比赛的观众数字之和。

然而，德国人对女子国家队的比赛却非常关注。2003年，在德国女子国家队在加利福尼亚以一枚金球顶来了世界冠军时，那场比赛的电视观众多达1000万人。从那以后，德国媒体和企业对女子足球的关注度大增。这次中国的世界锦标赛，如果德国队能走得远一些，德国的电视观众也将会是非常踊跃的。

(本文最早发表于2007年8月)

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