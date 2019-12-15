旧债未销又添新债 石油小国依赖中国

(德国之声中文网) 2013年之后，互联网上一直有消息称，厄瓜多尔要把部分亚马逊雨林出售给中资企业。英国《卫报》确实在2013年报道，厄瓜多尔计划将300多万公顷热带雨林的石油开发权出售给中资企业。此后，这条消息一直在以各种方式、各种语言在互联网上流传，最近的一波高峰出现在今年4月，一家具有海外流亡中国异议人士背景的网站再次转发了这一消息。

根据德国之声的查证，截至目前，中资企业并没有收购报道所提及的300万公顷雨林。倒是在2016年1月，国资企业中石油、中石化的合资子公司"厄瓜多尔安第斯石油有限公司"(Andes Petroleum Ecuador Ltd.)购得了位于雨林内的另外两片石油勘探区的20年开发权，总面积50万公顷。这笔交易达成后，一度遭致了区块内原住民的强烈抵制。

2007年，时任厄瓜多尔总统科雷亚在北京人民大会堂与时任中国国家主席胡锦涛会晤

石油偿债 只有商界收益

石油是厄瓜多尔的重要资源，也是该国最主要的财政收入来源，占比高达1/3。不过，储量最丰富的油田都在亚马逊雨林深处。在左翼总统科雷亚(Rafael Correa)当政的十年间(2007年到2017年)，厄瓜多尔经历了一段经济相对繁荣的时期，启动了许多基础设施建设项目，还扩大了社会福利保障，所需的资金，则大量来自于中国贷款。

2016年，为了降低过高的债务，厄瓜多尔与中方就低价出口原油达成了协议。2024年前，厄瓜多尔必须将其出口原油的90%售往中国。至于厄方到底欠了中方多少债务、"石油偿债"的具体条件，似乎是一笔糊涂账，因为就连厄瓜多尔石油部自己也声称，并不了解全部情况。

环保组织"守望亚马逊"的马萨班达(Carlos Mazabanda)对德国之声表示，前总统科雷亚倾向与中国合作，这并不令人意外。"对于科雷亚而言，当时这确实看上去像一笔好生意。他的政府能够直接得到资金，至于给中方的回报，则是要等到以后偿还，也就是以石油的形式。"

马萨班达指出，这样的双边合作形式导致了厄瓜多尔政府试图提高石油产能，在整个亚马逊雨林地区扩展石油开发区。

在厄瓜多尔北部，一些原住民团体已经在抵制雨林石油开发的案件中胜诉。但是环保人士马萨班达对未来并不乐观："随着经济的下滑，开采自然资源的压力会变大，届时我们宪法中所规定的保障原住民话语权的底线条款也有可能不被遵守。"他还担心，此类石油开发项目只会让少数大型企业获益，"自第一桶原油离开我国起，受益者就只有经济界。而北部亚马逊雨林地区的民众至今没有足够的医疗、教育等公共服务，他们也缺乏发展的前景。"

环保人士马萨班达

厄瓜多尔拟借新债

目前，厄瓜多尔的负债率高达全国GDP的60%，肆虐全球的新冠疫情更是令这个南美洲小国雪上加霜。现任总统莫雷诺(Lenín Moreno)承认，国际原油价格的下滑对厄瓜多尔构成了沉重打击。《福布斯》杂志4月底甚至警告，再过几个星期，厄瓜多尔政府将陷入破产境地。

不过，作为主要债权人的中国，并不需要太担心厄瓜多尔破产。马萨班达指出，欠中国的债务主要以石油的形式偿还，而不是金钱。

相反，财政越发紧张的厄瓜多尔，还有可能从中国借更多的债。就在3月底，厄瓜多尔财政部长马丁内兹(Richard Martinez)表示，希望能够通过双边协议获得至少10亿美元的资金，尤其是通过与中国的双边协议。他透露，厄瓜多尔政府将与债权人展开谈判，力争就债务重组问题达成共识，从而能够应对当前的公共卫生危机，并确保未来的资金来源。

这意味着，这个亚马逊雨林边的南美小国将进一步提高对中国贷款的依赖性。环保人士马萨班达希望，厄瓜多尔与中国的双边协议能够在当前经济危机期间得以仔细审视，"毕竟，两国是非常不对等的伙伴，弱势的厄瓜多尔已经受到了很多伤害。"