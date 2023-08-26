日驻华使馆发警告 香港寿司店长龙依旧

（德国之声中文网）日本本周四（8月24日）开始向太平洋排放经处理的核废水引发中国官方严正抗议。北京还祭出禁令，叫停进口原产地为日本的水产品，这进一步加剧了两国之间因贸易、地缘政治等一系列问题的紧绷关系。日本驻中国大使馆周五（8月25日）呼吁在华公民保持低调。

中国外交部发言人汪文斌周二（8月22日）严辞抨击东京此举“向世界转嫁核污染风险”，“极端自私、极不负责任”。日本表示，排放不会对海洋环境和人类健康构成威胁。同时项目也获得了国际原子能机构 (IAEA)的同意和批准。

日本驻中国大使馆周五发出的声明写道，外出时尽量不要大声讲日语，务必慎重言行。如果要去大使馆，要密切留意大使馆周边的情况。关于日本核废水的多条消息连日登上微博热搜，日本驻中国大使馆发布的声明也引起网民的热议，有人认为此举是在作秀：“没这么夸张。日本故意要发给全世界看的。”也有网民不乏讽刺地说：“放心，对内重拳出击，对外唯唯诺诺”有人说：“抗议都做不到，更不会去打外国人，可以阿Q精神骂两句”。

日本驻香港领事馆也发布了一份通知，警告领事馆附近可能会发生抗议活动。周四，有大约100名抗议者走上街头反对日本核废水排放。不过香港的寿司店似乎依然生意兴隆。路透社报道，有些日本寿司餐厅门口在高峰营业时间依然排了长龙，证实许多香港人所言，他们并不担心，将继续光顾日本餐厅。本周五香港上环一家日本连锁回转寿司店“寿司郎”的门前，中午十分有数十名顾客经过长达一小时等待后进入用餐。排队的一名年轻客人对路透社表示：“我对辐射问题没有很担心。任何事情不过量就好，对吗？偶尔在外面吃饭（吃寿司）…应该没什么大风险。”

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

香港政府以保障民众健康为由，自本周四开始对日本10地的水产品进口实施禁令。香港是日本农渔产品的第二大市场，仅次于中国大陆。香港有许多生意很好的日式餐厅，日本也是许多香港人喜爱的度假目的地。

俄罗斯海鲜吃起来？

在香港的超市里，生鱼片和海鲜现在都被明确标注了产地，许多这类产品来自阿根廷、加拿大和挪威。日本海产品受到质疑的当下，俄罗斯希望能够抓住这个机会填补海鲜市场的空白，增加对中国的海产品出口。俄罗斯是中国最大的海产品供应国之一，俄罗斯食品安全监管机构Rosselkhoznadzor在7月份表示，有894家俄罗斯公司获准出口海产品。这家机构在一份声明中说，整体而言，中国市场对俄罗斯的海产品有很大潜力。该机构希望增加产品的数量和种类，并计划继续与中国就海产品安全问题进行对话。声明还透露，今年1月至8月，俄罗斯水产品总量一半以上的出口目的地是中国，主要有鳕鱼、鲱鱼、比目鱼、沙丁鱼、鳕鱼和螃蟹等等。

Rosselkhoznadzor 也在声明中提到日本海鲜，指出，尽管数量微不足道，但已加强了对日本海鲜进口的筛查。这个监管机构还表示，俄罗斯约 70% 的海鲜产自俄罗斯远东地区，这个区域的洋流方向“将防止俄罗斯船只捕捞的海产品受到污染”。

（路透社等）

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