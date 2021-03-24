 日首相证实：朝鲜发射两枚弹道导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2021

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时政风云

日首相证实：朝鲜发射两枚弹道导弹

朝鲜周四向日本附近海域发射导弹，日本首相菅义伟表示将在下个月访问美国时与拜登「彻底讨论」朝鲜问题; 韩国也将召开国安紧急会议。

Nordkorea Kim Jong Un

日本与韩国政府指出，金正恩所领导的朝鲜周四发射两枚弹道导弹。(资料画面)

DW.COM

据韩联社3月24日报道，朝鲜3月21日从半岛西海岸发射了两枚导弹。这也是美国总统拜登上任以来，朝鲜首次被外界获知的导弹试射。3月22日，中国报道金正恩和习近平互致口信。

在拜登1月就职前不久，金正恩谴责美国是朝鲜「最主要的敌人」，还在阅兵式上公布了一枚新的潜射弹道导弹。现在朝鲜正式对美国新政府喊话。

国际原子能机构1日发布报告，称朝鲜的一些核设施仍继续运行。此消息立即引起美国担忧。华府称，朝鲜此举可能是为了引起华府注意，并藉此要求美国减轻对朝鲜的制裁。

据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。

(德国之声中文网) 日本首相菅义伟表示，朝鲜周四向日本附近海域发射了两枚弹道导弹，加剧了东京奥运会前的紧张局势，也加大了对拜登新政府的压力。

根据联合国安理会决议（United Nations Security Council Resolutions），朝鲜的弹道导弹是被禁止的，若此次发射得到证实，这将成为美国总统拜登与朝鲜接触的努力的新挑战，这些努力迄今都到遭到拒绝。

日本政府表示，这两枚导弹飞行了约450公里，降落在日本专属经济海域之外。日本首相菅义伟在日本NHK播出的评论中说：「朝鲜在短短不到一年的时间里首次发射导弹，是对日本和该地区和平与稳定的威胁，也违反了联合国决议。」

日本将在不到四个月的时间里举办受疫情影响而被推迟的奥运会。菅义伟说，他将确保奥运会的安全和保障，并在下个月访问华盛顿时，与美国总统拜登「彻底讨论」包含导弹发射在内的朝鲜问题。

韩国的联合参谋本部（Joint Chiefs of Staff ）早前报告说，至少有两枚 「不明发射物」从朝鲜东海岸的咸镜南道发射朝鲜半岛和日本之间的海域。

施压美国

2019年2月，朝鲜领导人金正恩与美国前总统特朗普（Donald Trump）的第二次峰会失败后，关于朝鲜核计划的谈判也出现了动摇。当时美国拒绝了朝鲜提出的重大制裁减免的要求。

自从特朗普与金正恩2018年首次会面以来，朝鲜就没有进行核试验或远程导弹试验。不过分析人士认为，朝鲜在这两方面的计划都有推进。

在朝鲜暂停核试验和远程试验期间，他们还是继续进行中短程的导弹试验，以扩大其打击韩国和日本的能力，也包括那里的美国基地。至今，朝鲜没有理会拜登政府的努力，称除非华盛顿放弃其「敌对」政策，否则不会进行有意义的谈判。

在周四的导弹发射后几个小时，韩国外长郑义溶在首尔会见来访的俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov），就朝鲜和其他地区问题进行讨论。韩国青瓦台也将召开国家安全委员会紧急会议，讨论该导弹发射事宜。

韩国联合参谋本部在一份声明中说，韩国和美国情报机构正在分析该发射数据，以获取更多信息。美国官员也证实北韩新的发射物，但没有提供检测到的发射数量或种类的细节。朝鲜有以发射导弹和其他挑衅来考验美国新政府的历史，目的是迫使美国人回到谈判桌上。

李玟仪/杨威廉 (路透社丶美联社)

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