日首相访韩前夕 双方财长举行七年来的首次会晤

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄下周访问韩国前夕，日韩双方重新启动了两国间的财长对话。亚洲开发银行理事会第56届年会目前正在在韩国仁川举行，本次年会的目的是商讨如何应对地区性经济挑战及化解各类冲击的可能性。而日韩财政部长就是在此期间举行会晤的。



日本财务大臣铃木俊一在七年来的首次日韩财长会晤中表示："作为重要的邻国，日本和韩国必须开展合作，只有这样才能应对全球经济以及地区性和国际性的各类挑战。" 铃木俊一说，在全球地缘政治方面，朝鲜的核导弹研发计划以及俄罗斯的侵乌战争都构成了挑战，"这类发展也是日本绝不可以接受的，日韩必须共同为此采取应对措施。"

韩国财政部长秋庆镐表示，在芯片和电池领域，韩日双方可以开展私营和官方层面的伙伴关系。 日韩财长会晤后，日本财务大臣铃木俊一表示，日韩双方将在"适当时候"重启一年一度的财政对话机制。韩国财政部也表示，财长秋庆镐将在今年年内访问日本，并再度同日本财长举行会谈。



亚洲开发银行预计，尽管今年工业国家的经济发展将明显放缓，但得益于中国经济的迅猛复苏，亚洲发展中国家的经济将在今年实现4.8%的增长，高于去年4.2%的增幅。

也在同一天举行的中日韩三方财长会晤发表声明称："尽管中日韩三国间存在着密切的经贸关系，但过去一段时间以来，各国间的商贸及服务业往来出现了趋缓的势头。" 中国的财政部长和央行行长并没有参加此次三方会谈，而是由副手出席。

（路透社）

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