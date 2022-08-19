日首相岸田文雄確診 改組內閣救不回民調

（德國之聲中文網）日本政府週日（8月21日）宣布，首相岸田文雄確診新型冠狀病毒（COVID-19）。日本政府指出，岸田在上週六（20日）晚間出現輕微發燒和咳嗽等症狀，隔日上午經核酸檢測後確定為陽性，成為日本史上首位在職確診新冠病毒的首相。

《朝日新聞》報導，岸田文雄原本預計21日結束夏季度假，22日恢復辦公，現在卻因確診而改成居家辦公。原定25日出訪北非突尼斯參加非洲開發會議（TICAD）等計畫也確定取消或延後，目前正討論是否改成參加線上會議。

根據《產經新聞》報導，由於岸田屬於輕症，因此將在自宅療養至8月30日，並於31日恢復正常上班。報導指出，休養期間岸田沒有打算設置臨時代理人，而是改以線上辦公的方式，22日起在家持續處理公務。

綜合日媒報導，岸田本身有打過完整的4劑疫苗，密切接觸者皆為家人，包括妻子岸田裕子，以及擔任秘書的長男岸田翔太郎。

內閣改組救不回民調

而在岸田文雄染疫休養之際，還得面對支持度大幅下降的難題。《每日新聞》和社會調查研究中心公布最新的民意調查，結果顯示岸田內閣支持度暴跌至36%，創下去年10月上任以來新低，且不支持率暴增至54%。

每日新聞報導稱，岸田10日公布內閣改組名單，支持度卻比改組前還少。有68%的受訪者不贊成內閣改組名單，僅19%贊成，另有13%表示不關心。內閣官房長官松野博一表示，政府將努力應對。

報導指出，不同於國際領袖面臨戰爭、能源問題，岸田的壓力更多來自於前日相安倍晉三上月遇刺後的效應。

前日相安倍晉三上月助選時遭槍擊身亡，槍手指責安倍與涉嫌斂財的「統一教」有關，自民黨與統一教的關係也引發關注。民調指出，有87%受訪者認為，自民黨與統一教的關係有問題，其中64%認為「問題很嚴重」；另有15%的人認為沒問題。

日前岸田拍板決定，將在9月27日為安倍舉行國葬，是日本戰後首相獲國葬禮遇第2人，但《每日新聞》民調顯示，53%受訪者反對用公費來舉辦安倍國葬。

至於日本當前面臨第7波COVID-19疫情，單週確診人數飆升至全球之冠，對於政府處理疫情的狀況，55%受訪者不甚滿意。

中日首腦會談

日本政府於上週五（19日）表示，中國、日本兩國政府已開始安排岸田和中國國家主席習近平的高層會晤，期盼能在中日邦交正常化50週年之際改善關係。

日本外務大臣林芳正19日接受日本經濟新聞專訪時表示，中國在台灣周邊的軍事活動，以及在釣魚島在內的東海和南海單方面改變現狀，讓日本感到擔憂。他說：「雙方需要努力構築具有建設性的穩定的日中關係。這個時候好好溝通非常重要，日本對開展對話始終持開放態度。」

林芳正提到，日中首腦會談，或是與中國外交部長王毅的會談等，「多層級開展對話很重要」。至於會議形式，雙方考慮可能會面對面、線上會談、或是通過電話，最有可能會在今年秋天登場。

《日本經濟新聞》報導指出，日方亦有可能會考慮，未來在日本和中國以外的國家舉行雙邊會談，比如利用今年11月即將在印尼舉行的20國集團（G20）峰會。

今年是中華人民共和國政府和日本政府建交50週年。雙方在1972年9月29日發布《中日聯合聲明》並正式建交。

岸田和習近平自2021年10月通過電話以來，沒有進行過任何對話。若能實現中日領袖面對面會談，將是日本前首相安倍晉三自2019年12月訪問中國以來，中日領袖首度的面對面會談。

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