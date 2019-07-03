日韩贸易争端：限制半导体材料出口

（德国之声中文网）日本政府宣布限制向韩国科技企业出口半导体材料后，韩国财长洪南基（Hong Nam Ki）周四（7月4日）威胁采取报复。洪南基向媒体表示，不能排除采取相应措施的可能性。他说，如果冲突升级，将损害两国经济。韩国贸易部长柳明熙（Yoo Myung Hee）称，如果全球供应链被打破，将对世界经济产生很大威胁。

背景是，两国围绕二战时期强制劳工事件的争议加剧。10月，韩国最高法院裁决，日本制铁公司必须向四名韩国人支付赔偿金，后者在二战时期是该公司的强制劳工。日本做出愤怒回应，称该裁决"不可想象"。

本周初，日本政府宣布，将加强限制向韩国出口高科技材料。所涉及的是用于制造芯片和智能手机屏幕的材料。限制措施于周四生效。这或将导致对韩国的出口延迟数月之久，从而影响到那里的大企业如三星、SK海力士和LG显示公司。据共同社报道，日本还在考虑扩大限制出口的产品范围。

韩国贸易部长柳明熙呼吁日本取消限制措施，展开对话。首尔政府迄今致力于通过世贸组织调解争议。但财长洪南基表示，要取得结果还需很长时间。

世界经济已经受到美国和中国、美国和欧盟之间贸易冲突的影响。

苗子/任琛（路透社）