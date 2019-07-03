 日韩贸易争端：限制半导体材料出口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

日韩贸易争端：限制半导体材料出口

日本宣布限制对韩国出口用于生产芯片、智能手机显示屏的材料。此前，两国因二战时期强制劳工的争议加剧。

Mexiko TV Fertigung an der Grenze zu Texas (picture-alliance/AP Photo/R. Abd)

日韩的贸易纷争会直接影响到大量韩国显示器生产厂（图为LG在墨西哥的显示器生产车间）

（德国之声中文网）日本政府宣布限制向韩国科技企业出口半导体材料后，韩国财长洪南基（Hong Nam Ki）周四（7月4日）威胁采取报复。洪南基向媒体表示，不能排除采取相应措施的可能性。他说，如果冲突升级，将损害两国经济。韩国贸易部长柳明熙（Yoo Myung Hee）称，如果全球供应链被打破，将对世界经济产生很大威胁。

背景是，两国围绕二战时期强制劳工事件的争议加剧。10月，韩国最高法院裁决，日本制铁公司必须向四名韩国人支付赔偿金，后者在二战时期是该公司的强制劳工。日本做出愤怒回应，称该裁决"不可想象"。

本周初，日本政府宣布，将加强限制向韩国出口高科技材料。所涉及的是用于制造芯片和智能手机屏幕的材料。限制措施于周四生效。这或将导致对韩国的出口延迟数月之久，从而影响到那里的大企业如三星、SK海力士和LG显示公司。据共同社报道，日本还在考虑扩大限制出口的产品范围。

韩国贸易部长柳明熙呼吁日本取消限制措施，展开对话。首尔政府迄今致力于通过世贸组织调解争议。但财长洪南基表示，要取得结果还需很长时间。

世界经济已经受到美国和中国、美国和欧盟之间贸易冲突的影响。

苗子/任琛（路透社）

相关内容

konzentrierende Photovoltaik

非法运芯片到中国 台裔军事专家被定罪 03.07.2019

台湾出生的石宇琦与美国军方有深厚的合作经验，也在美国高科技产业颇有成就。然而，美国司法部却判定他涉嫌非法出口芯片到中国，很有可能协助了中国的军事发展。

Tokio Containerhafen

不满劳工赔偿裁决 日本限制技术产品出口韩国 01.07.2019

日本政府周一表示，鉴于日韩信任关系“明显受损”，日本政府决定对韩国的技术产品出口实施限制。

USA China l Handelsstreit l Aufbau Handelskonferenz in Peking

"贸易战的实质是争夺科技霸主" 01.07.2019

G20峰会期间，美中贸易战出现缓和局面：特朗普说中国将增加购买美国农产品，习近平说中国真诚希望继续谈判。但一些专家则担心，美中贸易战停火期难以持续。

广告

媒体看中国

Hongkong Glasbruch bei Protesten (AFPA. Wallace)

德语媒体：李小龙能对香港抗议运动有何启发？

已经辞世数十年的功夫巨星李小龙，和香港当下的反送中抗议运动，看似遥不可及，却被德语媒体记者联系到了一起。原因是《明镜周刊》记者从如潮水般涌上街头的抗议人群，联想到了李小龙的名言“像水一样吧，水可以柔软的流动，也可以坚硬的凝结”。  