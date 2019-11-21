日韩经济疲软 也要降息派钱寻"宽松"

（德国之声中文网）日本政府考虑推出总值超过830亿欧元的经济促进计划。《日经新闻》周六（11月30日）援引未注明的来源报道说，此举旨在刺激该国经济发展。很长时间以来，安倍晋三首相一直被要求出台景气刺激计划。日本外向型经济正因美中贸易战及全球范围需求低迷而受累。

《日经新闻》报道说，政府近期将在联合内阁磋商后推出这一揽子计划。据称，该计划包括加大对救灾、基础设施和帮助企业增产等领域的投资。报道称，将通过发放更多国债的方式为其提大部分融资，并用税收所得填补空缺。

日本财务省暂未对相关报道表态。

韩国的"坏消息"

同时，亚洲另外的一个重量级经济体最近也传出了不好的消息。韩国央行日前（11月29日）将本国今年经济增长率下调至2%。这将是10年来最低增长率。韩国经济正受到贸易纠纷的影响。

这个全球第11大经济体高度依赖国际贸易，严重受累于美中之间的持续贸易纠纷以及与邻国日本的一系列争议。

韩国央行行长李柱烈（Lee Ju-yeol）向记者表示，将2019年经济增长预期值从2.2%下调至2%；将明年增长预期值由2.5%降至2.3%。2%的增长率将是2009年以来的最低值。当年，受全球经济危机影响，该国经济仅增长0.8%。

在一份声明中，韩国央行指出，韩国出口贸易继续面临"疲软"，国内消费增长也呈弱化弱化趋势。韩国央行的增长预测值与国际货币基金组织的数据相符。

韩日两国则深陷二战历史纠纷 图为参与反日游行 要求其承认战争罪行的韩国民众

美中贸易战增加了全球经济的不确定性；韩日两国则深陷二战历史纠纷，导致东京于今年7月宣布强化对三星等高科技企业具关键意义的3种化学材料的出口管制。

寄望于北京华盛顿

李柱烈行长表示，北京和华盛顿之间的纠纷若能缓解，将导致全球投资增加，"并有助于我们的出口增长"，但仍难确保韩国经济出现足够强势。作为刺激经济增长的一种努力，今年以来，韩国央行已两次宣布降息，并将主导利率继续维持在1.25%低水平。

2017年5月，文在寅以"收入带动增长"的非同寻常的经济政策口号就任国家总统，许诺实施惠于劳工的一系列政策，其中包括加薪。

不过，2年过去了，该政策未能奏效。

凝练/任琛（路透社、法新社）