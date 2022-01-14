 日韩称朝鲜再射导弹 本月第四次 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2022

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时政风云

日韩称朝鲜再射导弹 本月第四次

日韩军方皆表示，朝鲜17日早上向日本海发射不明飞行体，疑似为短程弹道导弹。这是朝鲜本月以来第四次试射导弹，外界认为朝鲜此举与美国所实施的新制裁有关。

Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

韩国媒体17日针对朝鲜疑似执行了本月第四次导弹试射进行报道。

DW.COM

无视美国最新制裁，朝鲜领导人金正恩再次下令试射导弹。韩国军方研判，朝鲜发射了两枚短程弹道导弹。

拥有核武的朝鲜在不到一周就二次试射高超音速导弹，且技术不断进步当中。美国西岸机场还因此发出紧急停飞通知。

受国际制裁禁令和新冠疫情的双重影响，中国和朝鲜的贸易活动曾受到大幅限制。如今，有迹象表明朝鲜方面已经重启了双边贸易，派出一辆列车运送“紧急物资”。

（德国之声中文网）韩国军方表示，朝鲜周一（17日）从首都平壤向日本海发射了不明飞行物，疑似为两枚短程弹道导弹（SRBM）。若被证实，这将是朝鲜这个月以来第四次进行导弹试验。

这次的发射引发日本政府的强烈反应。日本内阁官房长官松野博一发声谴责，指朝鲜的举措对该地区的和平与安全带来了威胁。日本海岸防卫队则发表声明，敦促在日本海岸附近行驶的船只注意坠落物，但并没有关于船只或飞机受损的信息。

在此之前，拥有核武器的朝鲜，本月已进行了另外三次导弹试验。其中两次涉及能够以高於音速五倍的速度飞行的「高超音速导弹」，而最近一次则是在上周五（14日），为一对从火车车厢发射的短程弹道导弹（SRBM）。

韩国参谋长联席会在一份声明中说，17日的发射似乎是源自平壤的顺安机场。路透社报道，朝鲜曾在2017年利用该机场试射了「火星12中程弹道导弹」（IRBM）。

美国新制裁引起朝鲜不满

朝鲜最新的导弹行动也引起美国政府谴责，并扬言要实施更多的制裁行动。15日时，也就是朝鲜上一次试射导弹的隔天，美国财政部宣布对无名朝鲜人士实施制裁。他们被指控为朝鲜采购用於大规模杀伤性武器和弹道导弹的商品。相关人员在美国或在美国控制下的资产将被冻结。

Nordkorea | Raketentest

朝鲜领导人金正恩上周高调针对导弹试射进行视察。

与此同时，华府也呼吁联合国安理会进一步将更多其他的朝鲜人士和实体列入黑名单，并再次呼吁平壤回到有关核武控制的会议谈判。

朝方则为其导弹试验进行辩护，称其拥有自卫主权，并指责美国故意用新的制裁措施使局势升级。美联社报道，外界认为对这一系列的试射，旨在对美国所实施的新制裁进行报复。

朝鲜外交部上周五（14日）在导弹试射前发表声明说，尽管美国可能会谈及「外交」和「对话」，但美方行动表明了它们仍然沉迷于「孤立和扼杀」朝鲜的政策。

朝鲜政府迄今拒绝了美国关于无条件恢复对话的呼吁，称华盛顿必须首先放弃其「敌对政策」——这个名词主要被平壤用来描述经济制裁和美韩的联合军事演习。

（路透社丶美联社）

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