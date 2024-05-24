日韩宣布制裁朝俄武器生意的参与者

中日韩外长会晤前夕，韩国和日本分别宣布对参与朝俄军火生意的公司和个人实施制裁。平壤虽然驳回指控，但朝俄一段时间以来双边关系明显升温。

（德国之声中文网）本周五（5月24日），日本和韩国分别宣布了内容广泛的制裁措施，制裁对象包括涉嫌违反联合国决议，协助朝鲜向俄罗斯提供武器的公司、船只和个人。

韩国指责平壤向俄罗斯运送了数千个集装箱的弹药。此前有专家表示，平壤最近进行的若干次武器试验可能旨在将它们用在乌克兰战场上。

据法新社报道，两艘俄罗斯船只和7名朝鲜人被写上韩国制裁名单。韩国外交部在一份声明中说，这两艘被制裁船只“在俄罗斯和朝鲜之间运送了大量军用物资。”

同一日，日本内阁官房长官林芳正也表示，日本“强烈谴责”俄罗斯同朝鲜进行军火交易。 他宣布，“我们已经与美国等盟国合作，冻结了参与俄朝武器生意的11个团体和1名个人的资产”。他表示，这些人的行为，违反了联合国安理会明确禁止向朝鲜输送武器和相关物资的决议。

据《朝日新闻》报道，日本祭出制裁名单上，9个组织和个人位于俄罗斯，另外两个组织设在塞浦路斯。

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朝俄关系明显升温

平壤在上周驳斥了向俄罗斯运送武器的指控，称“无意向任何国家出口我们的军事技术能力”。

去年8月，美国财政部实施了类似的制裁措施。美国称，俄罗斯在乌克兰战场上消耗大量弹药，重型武器装备的损失情况很严重，这迫使莫斯科向包括平壤在内的少数盟国寻求支持。

朝鲜希望借此机会打破外交孤立。俄乌战争爆发后，人们看到俄罗斯同朝鲜的关系日益密切，双方的高层互动明显比过去频繁。去年9月，金正恩罕见地出访俄罗斯，乘坐十几个小时火车前去会见普京总统。今年2月，金正恩还收到普京赠送的俄制专用轿车。

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（法新社等）

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