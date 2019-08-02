日韩争端升级 中朝渔翁得利？

（德国之声中文网）柏林科学政治基金会（SWP）的一份调查报告指出，可能也会给欧洲带来负面后果，"即使欧洲（对日韩关系）不具备大影响力，也应该明确表示，良好的日韩关系也符合欧洲的利益。"

最近日本宣布对韩国的某些特定材料出口实行更严格的管制，涉及产品包括用于芯片生产的涂料。受到影响的韩国企业主要有生产芯片的三星、液晶屏幕生产商LG等。此外，日本还并将韩国从享受贸易优惠待遇的国家名单中（"白色清单"）删除。列入优惠待遇名单的国家可以从日本进口用于军事目的的产品。

抵抗日货的韩国超市

自去年以来，这两个美国在亚洲的盟友之间的关系严重恶化。起因是对日本殖民统治时期（1910年至1945年）韩国劳工的赔偿问题。去年韩国最高法院做出裁决，要求两个日本工业集团为昔日强迫性劳工支付赔偿金。日本随后取消了韩国享有的某些贸易特权，并宣布对韩国芯片生产材料的出口实行更严格的管制。

"中国可以利用这一纠纷扩大它在该地区的影响力"

柏林科学政治基金会认为，两国关系从此直线下降。科学政治基金会调查报告的作者，亚洲问题专家萨卡基（Alexandra Sakaki）向德新社表示："尤其值得关注的是冲突可能对亚洲权力平衡产生的后果。"

她表示，特别是中国可以利用这一纠纷扩大它在该地区的影响力，战胜美国。

此外，在金正恩领导下军事打击能力明显增强的朝鲜，也可能通过日韩纠纷获益。因此韩国已经在讨论不再通过朝鲜与日本交换秘密情报。萨卡基说，"朝鲜可能会利用这些秘密情报在该地区引发更多的不确定性和混乱。"

萨卡基认为，日韩两国之间的贸易陷入停滞，或者欧洲市场因此出现瓶颈，从目前情况来看可能性并不大。她说： "我不相信我们很快就无法再买到三星手机。"，但她表示，额外增加的官僚主义障碍将给两国之间的贸易增添难度。

李京慧 /王凡（德新社）