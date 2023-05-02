日韩举行首脑会谈深化双边关系

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周日（5月7日）抵达首尔，与韩国总统尹锡悦举行日韩首脑会谈，旨在深化双边关系以应对平壤日益加剧的核威胁。

据韩联社报道，岸田文雄周日前往位于首尔市铜雀区的国家公墓"显忠院"参拜，当地祭祀的是韩国殉国英烈。周五午后，岸田与尹锡悦在龙山总统府举行首脑会谈。

岸田表示，他希望在本月的七国集团峰会前，讨论近期发生的事件以及在印太地区就全球问题开展的合作。岸田此前邀请尹锡悦参加本月将于日本举行的七国集团峰会，并将在场外与美国举行三方会谈。

据共同社报道，岸田文雄在周日的日韩首脑会议开始时表示，两国已经活跃开启了各种对话，希望就两国关系的进展交换意见。

韩联社则引述尹锡悦称，他感受到了开创两国关系空前友好时代的责任感。两国虽然时隔12年才重启"穿梭外交"，但两国领导人在两个月内相互访问，"良好的改变趋势虽来之不易，但一旦形成就很可能成为大势所趋。"

岸田文雄携夫人访问首尔

艰难历史问题

日本在1945年之前对朝鲜半岛殖民占领长达35年，导致日韩长期以来关系冷淡。日本在殖民时期在朝鲜的暴行，如性奴役和强迫劳动，造成两国难以和解。

韩国总统尹锡悦正试图修复双边关系，并将其视为执政优先事项。尽管两国存在历史恩怨，尹锡悦今年3月曾访问日本，希望日韩关系能翻开新篇章。

在回访韩国前，岸田文雄对记者表示，他希望与尹锡悦"开诚布公地交流"。

然而，少有专家认为岸田文雄会对日本在朝鲜半岛的暴行进一步致歉，尽管他们认为日本迄今的道歉仍嫌不足。

2015年，日韩就就长期悬而未决的二战期间日本强征大量韩国女性为俗称的"慰安妇"问题达成协议。根据这一协议，韩国将设立"慰安妇"赔偿基金，日方为之拨款10亿日元（约值830万美元）。但由于改基金会为受害者提供的帮助不足，很快就被韩国政府注销。

首尔国立大学国际问题研究所研究教授恩格尔（Ben Engel）对法新社表示，如果岸田文雄不真诚致歉，他在首尔不太可能受到欢迎。

美国国务院东亚和太平洋事务前助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）则对路透社指出，日本领导人正放慢脚步以适应国内政治。

本周六，约有100名韩国民众抗议岸田的到访，认为殖民主义的错误行为必须成为峰会议程的首要议题。

朝鲜核目标被提上议程

高丽大学国际关系教授李信和对路透社指出，尹锡悦此前已表示，岸田的道歉没有必要；他可能会关注日韩在面对朝鲜核威胁使的共同合作。

事实上，据共同社报道，尹锡悦周日表示"必须摆脱若不完全梳理历史问题就一步也无法向未来合作迈进的观念"。他此前在接受《华盛顿邮报》专访时也曾说过，因为百年前的事情要求日本下跪道歉，他无法接受这样的观点。

美国总统拜登近期在白宫接待了尹锡悦，双方签署《华盛顿宣言》。根据这份宣言，美国承诺与韩国分享更多核情报信息。尹锡悦则承诺韩国将不会追求发展自己的核项目。

朝鲜最高领导人金正恩去年9月宣布，朝鲜拥核地位"不可逆转"，自此之后更加倍进行武器开发和试验。

(路透社、法新社)

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