日韩举行三年来首次首脑会晤

（德国之声中文网）韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄都希望双边关系能够得到改善。为此目的，日韩领导人举行了三年来的首次首脑会晤。东盟峰会期间，本周日，尹锡悦和岸田文雄同美国总统拜登在柬埔寨首都金边举行了共同会谈之后，日韩领导人又举行了单独会晤。

在此之前，日韩领导人曾在今年九月底的联合国大会期间，举行过"非正式"会晤，当时双方都着重强调了会晤的"非正式"性质。因此，周日在金边举行的日韩首脑会晤是2019年以来双方领导人的第一次正式会晤。2019年12月，时任日本首相的安倍晋三和当时的韩国总统文在寅曾举行过首脑会晤。

美国迫切希望日韩关系走向缓和

日韩两国虽然都是美国的重要盟友，但由于日本的侵略历史以及双方无法在战争赔偿问题上达成共识，日韩关系一直处于紧张状态。四年前，首尔一家法庭判决两家日本企业应对韩国劳工及其家属支付赔偿金。但相关企业和日本政府则认为，1965年日韩关系正常化协定中，所有战争赔偿问题已经得到解决。

日本拒绝执行这一判决。稍后，双方相互降低了对方的贸易地位。首尔方面还发出威胁称，韩国将退出日韩互换情报的协定。各方期望，本次日韩首脑会晤将为尽快解决上述争执奠定基础。

迄今为止，美国方面一直在努力打造日美韩安全同盟，以共同应对来自中国和朝鲜的威胁。但日韩之间的紧张关系，使美国的诸多努力均化为泡影。

鉴于近期朝鲜频繁开展导弹试验以及平壤领导人金正恩发出重启核试验的威胁，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄均表示日韩两国应当加强合作。

（美联社，德新社）

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