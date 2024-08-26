日防卫省：中国军机侵犯日本领空

据日本防卫省称，当地时间26日上午11点29分至31分期间，中国1架运9侦察机侵犯了长崎县男女群岛近海的日本领空，日方紧急出动战机拦截。防卫省称这是首次确认中国军机侵犯其领空。

（德国之声中文网）日本防卫省称，周一上午，一架中国侦察机闯入了日本领空几分钟，防卫省紧急出动战机拦截该机。

东京方面还透露，这架飞机被确认为一架运-9侦察机，于当地时间上午11:29至11:31左右飞越了九州岛西部长崎县男女群岛近海的日本领空。

运-9是中国制造的中型中程战术运输机（图为资料照片） 图像来源: Daniele Faccioli /StockTrek Images/imago images

据日本NHK电视台报道，日本自卫队采取了警告措施，但是没有使用信号枪之类的武器。

防卫省称，这是首次确认中国军机侵犯日本领空，并称日本政府已通过外交渠道向北京提出强烈抗议。

与此同时，日本外务省表示，副外相冈野正孝（Masataka Okano）已经召见中国驻日本临时代办施泳，提出严正抗议。他敦促中方采取措施防止类似情况再次发生。据外务省称，中方官员表示将向北京报告此事。



中国外交部方面尚未对此事做出回应。



日本和中国船只此前曾在有争议的地区发生过摩擦，尤其是在东海海域日本称作尖阁诸岛、北京称为钓鱼岛的一系列岛礁附近。

近年来，北京在争议岛屿的主权问题上表现得愈加强硬，东京方面称曾检测到中国海警船、海军舰艇甚至核动力潜艇的存在。



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（路透社）

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