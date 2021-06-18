 日防卫大臣:台湾安全直接影响日本 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2021

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日防卫大臣:台湾安全直接影响日本

中国与日本24日都针对台湾周围的局势作出最新表态。日本防长岸信夫告诉彭博社，台湾的安全与日本有直接关系，而中国国防部则重申，近日在台湾周围的军事行动是维持台海安全的必要行动。

Japan Verteidigungsminister Nobuo Kishi

日本防卫大臣岸信夫24日表示，台湾的和平与稳定与日本直接相关，说日本正在密切关注中国和台湾之间的关系，以及中国的军事活动。

(德国之声中文网) 根据彭博社25日报导，日本防卫大臣岸信夫在24日的访问中表示，台湾的安全与日本的安全直接相关，因为该岛周围的紧张局势正在加剧，其防御能力越来越被中国的军事力量所掩盖。

上周，中国派遣28架军机飞入台湾的防空识别区，引发国际社会关注，该行动也凸显中国近来持续以军事行动向台湾施压。岸信夫周四向彭博社表示：「台湾的和平与稳定与日本直接相关，我们正在密切关注中国和台湾之间的关系，以及中国的军事活动。」

他补充道：「随着中国加强其军事力量，北京与台湾的平衡正在严重向中国一方倾斜。这一差距正在逐年扩大。」

路透社报导中指出，台湾对东京至关重要，因为台湾南部的吕宋海峡是资源匮乏的日本依赖油轮为其经济提供动力的重要航道。4月17日，岸信夫访问了离台湾最近的日本岛屿与那国岛，当地媒体报道说，几天后他在一个执政党研讨会上说，如果台湾「被染红」，情况可能会急剧变化，日本需要为此做好准备。中国外交部称这些评论是鲁莽和不负责任的。

岸信夫是前首相安倍晋三的弟弟，他是去年访问台北的一批日本议员中的其中一员，当时他赴台向已故前总统李登辉的去世表示哀悼。

台湾已经成为美国及其盟国的一个日益重要话题，许多人担心中国在对台议题日益强硬的态度，台湾的半导体产业也已成为全球供应链的一个关键因素。日本首相菅义伟和美国总统拜登在4月的双边峰会上，强调了减少台湾海峡紧张局势的重要性，这是自1969年以来两国首次在联合声明中提到台海问题。

Japan Yamaguchi | Tsai Ing-wen bund Nobuo Kishi

岸信夫是前日本首相安倍晋三的弟弟，长期与台湾关系友好。

在该声明中，日本发誓要加强自己的防御能力。当被问及此举将如何影响的国防预算时，岸信夫告诉彭博社，国内生产总值1%的限制不一定适用。他说：「我们的国防开支应该基于国家国防所需的设备和人员，以及国家安全形势。」

在中国议题上，岸信夫提到北京持续高速增加其国防开支，而且缺乏透明度。他说：「中国还在开发改变游戏规则的技术。」此外，他也重申日本与美国丶澳大利亚和印度组成的QUAD四方会谈，不是针对任何特定的国家，而是基于有关海洋自由的共同价值观。

中国国防部：台湾前途在于国家统一

同日，中国国防部发言人任国强也在例行记者会上被问到关於台湾与美国近来军事交流密切的情况，任国强表示，中国实现完全统一是历史必然，中华民族实现伟大复兴是大势所趋，海峡两岸和平稳定是人心所向。

DW.COM

日本首相菅义伟日前与在野党立宪民主党党首枝野幸男在谈论到台湾时，皆明确称台湾为“国家”，引起中国强烈不满并提出严正交涉。日本周五做出澄清表示，对台的立场并未改变。

周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。

日本与美国是同盟，与中国也签有和平友好条约，北京劝日本不要卷入大国对抗，但日本继续积极与美国盟友联手抗中。

他说：「『台独』是走不通的绝路，搞『台独』就意味着战争。美方应充分认识到，中国的发展壮大是任何势力都阻挡不了的。美方应遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台军事联系。」

任国强重申，台湾当局应该意识到，台湾前途在于国家统一，所以任何想要依靠美国谋求独立的举动都会失败。他说：「近日，解放军出动多型飞机在台海地区组织演训活动，是对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。解放军将坚决履行维护国家主权和领土完整丶保卫国家安全的神圣职责。」

(彭博社、路透社、中国国防部) 

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