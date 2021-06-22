日追赠台湾百万剂疫苗 副相再提防卫台湾

(德国之声中文网) 根据多家台媒报道，日本外务大臣茂木敏充周二 (7月6日)宣布，追加提供台湾113万剂 AZ（AstraZeneca）疫苗，预定8日运往台湾。

日本在6月4日已捐赠第一批124万剂AZ疫苗，让捐赠总数来到237万剂。茂木敏充表示，日方会用「各种形式互助印证友好」。

台湾驻日代表谢长廷5日在脸书写道：「日本7月追加提供给台湾的疫苗，文件作业今天已完成，具体日期和数量，将由日方在这一、二天公布后，九州生产疫苗的工厂就可出货。」

台湾日前也宣布自购的第二批62万剂AZ疫苗也将在近日抵台，根据中央社的统计，台湾已采购2981万剂疫苗，目前确定已经和预计到货的有641.51万。而目前台湾疫苗施打率破10%。

根据台湾中央流行疫情指挥中心，台湾在6日新增29例新冠肺炎确诊病例，27例本土及2例境外移入，另新增17名死亡个案。 这几天台湾病例数已经逐步降低，目前规划至7月12日的三级警戒也可能会有放鬆。

日再提防卫台湾

中央社报道，日本副首相兼财务大臣麻生太郎7月5日在东京的一场演讲中表示，中国若侵犯攻击台湾的话，日本会按照安全保障相关法规，与美国一同防卫台湾。

内容引用日本时事社报导提到，麻生在演讲时表示，中国如果攻击台湾的话，日本政府将认定这是安全保障相关法所规定的「存亡危机事态」，有可能行使受限的集体自卫权。

新闻中提到，所谓的「存亡危机事态」就是与日本密切相关的他国遭到武力攻击，进而形成「威胁日本国家存亡、明显从根本颠覆国民生命与权利的危险状态」。

6月29日，日本防卫副大臣中山泰秀才在对智库哈德逊研究所发表谈话时提到，对北京方面对施压「兄弟」台湾应有所「警醒」，要保卫台湾这个「民主国家」。日本首相菅义伟在6月9日也以「国家」称呼台湾。面对日本的做法，北京几度要求日本不应「干涉中国内政」，并要求其澄清说法。

(综合报道)

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