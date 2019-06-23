日设计师挺“反送中” 被耐克紧急下架

（德国之声中文网）据英国《金融时报》报道，运动品牌耐克近日在中国大陆下架了一款和日本设计师合作推出的运动鞋。据息，之前这位日本设计师通过社交媒体Instagram发声支持香港"反送中"运动。

日本运动品牌Undercover创始人高桥盾(Jun Takahashi)与耐克合作设计，向市场推出了Nike Gyakusou系列运动鞋。颇受部分大陆潮流男女的喜爱。6月12日香港爆发大规模"反送中"示威及暴力事件后，Undercover品牌通过其官方Instagram账户"undercover_lab"发部了一则配图消息，上面写着"No Extradition To China 香港加油"。

部分大陆网民关注

此事引起了一部分大陆网友的注意。"极客鞋谈官网"的微博账户之后表态称："Undercover作为日本人高桥盾主理的潮牌，不应该参与到这种煽动分裂中国的事情中来，预计跟之前的意大利奢侈品牌一样，只能凉凉。 ​​​​"这个帖子引来了近一千次网友评论。评论中大部分网友表达了对香港"反送中"游行的质疑或否定态度，并将其与"港独"联系在一起。但也有网友提醒香港此次反对修改《逃犯条例》的一系列示威游行和"港独无关"，像"极客鞋谈官网"这样的公众号应该"搞清楚事情的缘由再发微博好吗"，不应该借此事炒作人气，不负责任地"无脑煽动民族主义"。

在香港上市的胜道是耐克在中国大陆的战略合作销售伙伴。该企业最近通过社交媒体表示，收到美国耐克公司发出的"紧急通知"后，取消了原定于6月14日举行的产品首发式。

当事人删帖道歉

《金融时报》报道称，耐克此次将相关产品下架的举动凸显了西方企业在中国运营所必须要面对的政治风险。"undercover_lab"已经删除了相关发帖，称是错误的发出了"个人意见"。

同时，其它中国大陆经销商也在没有给出解释的情况下叫停了耐克Gyakusou系列的销售。《金融时报》报道称包括"斗牛"在内的线上经销商也已"特殊理由"，停止了Undercover相关产品的销售。面对该报的置评要求，耐克公司没有立即给出回应。

《金融时报》援引一位熟悉耐克公司的业内人士报道称，目前的风波不太可能会给耐克在中国市场的销售带来显著影响。因为涉及下架的产品属于小众收藏类产品。