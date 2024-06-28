日菲签署安全协议 允许军队互入对方领土

日本、菲律宾两国外长和防长周一在马尼拉签署了具有突破意义的一份防御条约，内容包含允许两国军队互相进入对方领土。

（德国之声中文网）本周一（7月8日）日本和菲律宾在马尼拉举行的仪式上签署了《互惠准入协定》（RAA），允许双方在对方领土上部署军队。该协议旨在深化这两个美国在亚洲核心盟国之间的防御合作。

上月，菲律宾外交部在一份声明中称，日本外相上川阳子、防卫相木原稔将与菲律宾外长马纳罗、防长特奥多罗于7月8日举行一次2+2会议。上月末，两位日本国会议员一同访问马尼拉的前防长小野寺五典表示，希望《互惠准入协议》能在下月的高级别会谈中"迅速取得进展"。他向记者表示："我希望RAA会得到批准。"

菲律宾正在加强与邻国和其它国家的关系，以应对马尼拉所称中国在南中国海日益增强的进攻性。

另一方面，日本与中国在东海无人居住的岛屿尖阁诸岛（北京称钓鱼岛）发生船只对峙事件。

日本前防长小野寺五典表示："我相信菲律宾和日本有共同之处"，他指的是与中国在争议海域的冲突。"我们反对任何单边改变现状的企图。"小野寺五典还表示，日本对中菲最新在第二托马斯礁冲突事件中北京的行为感到"非常关切"。

与小野寺五典同行的另一位日本国会议员和田义明表示："日本致力于为菲律宾提供保护该国安全的必要物资。"

日本正在为菲律宾海防建造最新、最大型的船只。这是马尼拉在南中国海宣示主权的重要军事装备。

2023年2月，菲律宾总统马科斯、日本首相岸田文雄在东京同意，两国军队将在灾害支援上展开合作，这为两国《互惠准入协议》的谈判铺平道路。

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媒体：日本自卫队将能正式参加美菲"肩并肩"军演

另据共同社6月24日报道，日本政府打算在使菲军和日本自卫队相互顺畅往来的《互惠准入协定》生效后，让自卫队正式参加每年在菲律宾周边实施的美菲联合演习"肩并肩"。自卫队此前以观察员身份参加"肩并肩"演习，签署RAA后将能够正式参加。

菲律宾参议员托伦蒂诺10日向共同社介绍称，该协定的草案对等规定了菲军和自卫队临时在对方国家逗留时的法律地位。此外，在联合演习和灾害支援时也可向日本派遣菲军，他强调"将互相帮助"。

日本国际传媒NHK6月18日报道称，《互惠准入协定》主要就双方开展联合训练时如何安排武器弹药、发生意外事件或事故时的裁判权归属等问题作出规定。报道称，鉴于中国正在东海和南中国海加强对海洋的控制，日菲两国希望进一步加强在国家防务方面的合作。

（路透社、法新社、共同社）

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