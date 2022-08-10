 日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2022

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时政风云

日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國

繼美國眾議院議長佩洛西、參議院亞太小組主席馬基等人訪台後，日媒週二（8月16日）報導指出，由日本跨黨派國會議員組成、友台的「日華議員懇談會」會長古屋圭司料將於下週訪台，並預定與蔡英文總統會談。這會否再次激怒中國？

Taiwan Taipeh | Besuch von japanischer Delegation bei Präsidentin Tsai Ing-wen

今年7月底，日本前防衛大臣石破茂與現任防衛大臣濱田靖一為首的日本議員團訪台，與總統蔡英文會面。

（德國之聲中文網）日本共同社週二（8月16日）報導，日本國會跨黨派友台聯盟「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）會長、自民黨眾議員古屋圭司料將於下週訪台，並預定與台灣總統蔡英文和台灣國防部等官員會談，重申雙方關係。

日本共同社報導，多名相關人士透露，古屋預定22日至24日出訪台灣，這也是繼他在2020年9月來台出席前總統李登輝告別式後，再次訪台。

消息人士稱，由於擔心前首相安倍晉三的去世會削弱日本和台灣的關係，古谷稱，這次訪問將強調東京與台北繼續往來的意願。另外，雙方還將討論與美國合作改進防禦系統的必要性，就中國在台灣周圍進行的大規模軍事演習交換意見。

報導指出，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海緊張情勢升高，古屋等人訪台也可能觸動中國敏感神經。

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日本前首相安倍晋三遇刺的消息，在中国社交媒体里引发了一场民族主义的“狂欢”。相比之下，中国官方则显得低调温和，中国党和国家领导人习近平也致函安倍遗孀表示哀悼。

日本新政府继续推行前首相安倍晋三的军事强化和独立路线。该国国防开支更是创下新高，而这都和中国不无关系。

兩岸反應如何？

截至截稿前，中國官方尚未對此做出回應。不過中國官媒《環球時報》週一（15日）曾發表文章，批評日本政客「盤算著如何緊隨美國，頻頻炒作撤僑議題」，並對華打「台灣牌」。

《環球時報》稱，今年7月底，日本前防衛大臣石破茂與現任防衛大臣濱田靖一為首的日本「竄台」議員團，在台期間渲染台海局勢緊張，利用撤僑話題渲染「台灣有事就是日本有事」，聲稱「擬定撤僑方案是國家對國民保護的責任，政府責無旁貸」。

報導指出，日華懇會長古屋圭司宣稱8月要率團「竄訪」台灣，但早在本月8日，他們就曾與民進黨立法委員舉行過會談。分析人士告訴《環球時報》，在與台灣關係密切的安倍晉三中槍身亡後，部分日本政客認為「有必要開拓新的聯繫管道」。

此外，分析人士指出，代表日本政府的駐台外交人員對台灣當局影響力極大，另有一股支持台獨的日本人在島內宣揚日台關係，因此「在未來一段時間裡，日美將繼續把台灣當作遏制中國大陸的重要工具，值得我們高度警惕。」

Taiwan Taipeh | Besuch von japanischer Delegation bei Präsidentin Tsai Ing-wen

日本前防務大臣石破茂表示，自己希望就安倍的理念肩負起責任，持續推動日台合作。

台灣外交部發言人歐江安則向中央社表示，訪團的成員、訪台旨趣與相關行程等事宜，「外交部正在安排中，會在適當時機對外說明」。

歐江安指，台日雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，日華懇會在新冠疫情前，每年均定期組團訪台，隨著台日邊境管制逐漸放寬，雙方逐步恢復友好互訪「都是正常現象」，並表示歡迎日本各界組團來台訪問，持續深化雙邊關係。

台日「國會外交」

根據中央社報導，台灣駐日本代表謝長廷週二（16日）投書日媒指出，台日應加強安全保障等的合作，沒邦交的台日之間，國會（議員）外交更顯重要。他認為，台灣與國際社會緊密連結是自由開放的印度太平洋和平穩定的關鍵。

謝長廷在《日本產經》的投書內容指，中國為了侵略台灣所實施的軍演不僅是在恫嚇台灣，也是在恫嚇日本、美國，破壞台灣海峽的現狀，片面的升高軍事緊張。謝長廷認為，台灣不主動挑釁，但絕不屈服於壓力，並稱「台灣今後也不隸屬於中華人民共和國，會守護自由民主的憲政體制與主權。」

謝長廷在文末表示，今年適逢中日建交50週年，也是台日斷交50週年。台日沒正式的外交關係，因此補足原本應是官方對話的國會（議員）外交更顯重要。他還寫道：「中國意圖孤立台灣，台灣愈弱，被侵犯的風險愈高。」

（日本共同社、中央社、《環球時報》等）

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