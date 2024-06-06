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日美韩首次举行海警联合演练

2024年6月6日

日美韩三国海警船只在日本领海外举行联合搜救训练。分析认为，三国加强海事合作，以应对北京在该地区宣示主权日益激烈的行动。

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日美韩举行海警演练，被认为是应对北京在该地区宣示主权日益激烈的行动。中国和菲律宾海警船只多次出现擦撞。此外，北京也定期向与日本的争议岛屿附近海域派遣海警船。（图为中日争议岛屿钓鱼岛）图像来源: Kyodo News/imago

（德国之声中文网）周四（6月6日），日本、美国和韩国海警船只首次在日本海岸附近举行联合三方演练。

分析认为，三国加强海事合作，以应对北京在该地区宣示主权日益激烈的行动。在南中国海，中国与菲律宾海警船只多次发生擦撞，外界担心这一争议或激化，导致中国与菲律宾长期盟友美国之间发生武装冲突。

去年8月，日美韩三国领导人达成协议，加强安全合作以捍卫印太和平稳定。

周四，三国派出巡逻船以及两架直升机，在日本京都府舞鹤市以北的日本领海外进行了联合搜救行动训练。据共同社报道，训练设想韩国和美国货船相撞，对着火的韩国船上跳海求生的人员实施救援。

日本近些年来显著加强对西南部地区的防御，包括冲绳及其外岛。该地区被视为具有战略意义，以应对北京在台湾周边日益强烈的活动。

上月，日美韩签署一项协议，合作保护海洋资源、应对非法捕鱼、实施搜救行动以及提高地区海事执法能力。中国也定期向日本控制下的争议岛屿附近海域派出海警船只。

（美联社）

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