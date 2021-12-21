日美拟建军事基地 应对台海突发情况

（德国之声中文网）共同社援引两位不愿透露姓名的日本政府官员的话报道称，鉴于台海局势日趋紧张，日美军方已经起草了一份联合行动方案草案，以应对台湾海峡可能出现的突发事件。

北京方面称台湾是其领土的一部分，并在过去两年以来，明显加大了对台湾的军事威胁。

共同社的报道称，根据计划草案，如果台海发生紧急情况，美国海军陆战队将在日本西南岛链处建立临时性军事基地，并部署军队，日本自卫队则提供包括弹药和燃料在内的后勤支持。消息人士表示，日本自卫队和美国军方已经锁定了大约四十个岛屿作为候选方案。

共同社援引消息人士的话报道称，一旦军事基地建立，可能使相关岛屿成为中国攻击的目标，从而使岛内居民面临生命危险。此外，为了实现这一计划，日本还需修正法律。

共同社报道称，明年年初日美外交及国防部长的"2+2"会议上，双方有可能会开始着手制定正式的计划。

同世界上大多数国家一样，美日两国均承认北京的"一个中国原则"，但依据《对台关系法》，美国也是台湾最大的武器供应国和重要盟友。日本前首相安倍晋三本月早些时候曾表示，日本无法容许台湾遭武力侵犯，"台湾有事"等同日本有事，也可以说是等同"日美同盟"有事，请中国国家主席习近平绝对不能误判。



（共同社，路透社）

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