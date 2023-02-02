 日經：美眾議院中共特設委員會有意率團訪台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2023

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时政风云

日經：美眾議院中共特設委員會有意率團訪台

共和黨議員魏特曼告訴《日經亞洲》，美國眾院中共特設委員會打算率團出訪台灣。此前，眾院外交委員會主席等人也曾表態有意訪台；眾院議長麥卡錫則說過，中國管不了他要去哪裡。若眾多美國議員皆訪台，對美、中、台三方將帶來什麼衝擊？

去年9月8日，台灣總統蔡英文會見美國眾議員莫菲（Stephanie Murphy）率領的國會代表團。

去年9月8日，台灣總統蔡英文會見美國眾議員莫菲（Stephanie Murphy）率領的國會代表團。

（德國之聲中文網）美國眾院今年1月剛成立了「美國與中共戰略競爭特設委員會」（簡稱中共特設委員會），本週日（2月12日）有消息指出，此一針對中國設立的委員會預計將派代表團造訪台灣，且有可能在台灣舉行聽證會。

據《日經亞洲》報導，中共特設委員會成員、共和黨籍的魏特曼（Rob Wittman）透露有此打算。魏特曼說：「我們知道這會激怒中國，但我認為這麼做是非常重要的，因為我們有必要傳達出強力支持台灣的訊息。」他補充道，除了訪台之外，也可能前往日本，且預計3月底會造訪東南亞。

一位不具名的美國資深官員告訴《日經》，每一次有國會代表團訪台，台灣周邊在軍事上的緊張態勢，都會隨之升級；從去年8月時任眾院議長的佩洛西（Nancy Pelosi）訪台情形看來，即使國會訪團的行程尚未底定，中國解放軍也能夠很快準備就緒，做出反應。

新華社去年8月7日釋出此圖，顯示中國解放軍東部戰區的戰機在台灣附近軍演。

新華社去年8月7日釋出此圖，顯示中國解放軍東部戰區的戰機在台灣附近軍演。

台灣駐美代表蕭美琴近期回台述職，週一（13日）前往立法院拜會。據台灣中央社報導，蕭美琴被問及美國眾院中共特設委員會成員有意訪台的消息，稱具體細節尚未開始規劃，台灣駐美代表處後續將「做最適當的安排」。

美眾院中共特設委員會聚焦中國威脅

今年1月，新科美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）兌現競選政見，推動成立「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」，最後眾院以365人贊成、65人反對的票數，通過成立該委員會。

麥卡錫當時表示，美國兩黨將攜手合作，對抗中國對美國帶來的國家安全威脅；新設的中共特設委員會涵蓋的議題包含中國竊取美國智財、在美政治宣傳、對人權的侵犯等等，此外也會關切美國產品為中國軍方所用的隱憂，並促進供應鏈擺脫對中國的依賴

中共特設委員會的主席由共和黨的加拉格爾（Mike Gallagher）擔任，民主黨居首的議員則是克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。美國國家廣播公司新聞網（NBC）引述加拉格爾的話說：「我認為，共和黨和民主黨大致上都致力於幫助台灣自衛，確保未來的台灣不會變成今天的烏克蘭。」該報導指出，中共特設委員會預計今年3月初召開第一場聽證會。

北京将如何解决台湾问题

多位美國議員有意訪台

中共特設委員會的成員還有民主黨籍的肯納（Ro Khanna）。上週四（9日），肯納接受彭博社訪問時透露，他今年有意造訪台灣和中國，目標是「重新平衡」美國和中國的經濟、貿易關係，同時強化與台灣半導體產業的連結。肯納的選區位於加州，涵蓋了矽谷選民；他表示，對他的選民來說，台積電「非常重要」。

彭博社指出，肯納的立場並不同於多數美國議員，他決定台灣和中國兩個地方都去，理由是他不樂見「新冷戰」爆發，且認為即使他造訪台灣，也不代表會排除跟中國的互動。肯納說，他會跟美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）協調，在拜登政府認為適當的時機訪中。

據彭博社報導，眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）7日受訪時，同樣透露有意組織一個跨黨派的代表團訪台，對中國釋放出美國支持台灣的政治信號，作為「嚇阻」。代表團預定4月出訪，確切時程和參與成員皆未底定。

麥考爾稱，眾院議長麥卡錫可能今年稍晚或明年另行訪台，屆時他也有意與麥卡錫同行。此前曾有消息傳出麥卡錫打算今年春季訪台；對此，中國外交部1月底表示，若麥卡錫台灣之旅成行，將「影響中美關係，破壞台海和平穩定」。2月1日，麥卡錫回應道：「不管什麼時候，中國都不能吩咐我該去哪裡。

美國眾院議長麥卡錫今年2月1日曾表示，中國沒辦法吩咐他該去哪裡。

美國眾院議長麥卡錫今年2月1日曾表示，中國沒辦法吩咐他該去哪裡。

（《日經亞洲》、台灣中央社、NBC、彭博社）

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