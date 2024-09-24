日童遇袭死亡案：日外相要求北京打击反日言论

日本男童在深圳遇袭死亡之后，中日展开频繁外交接洽。继日本副外相柘植芳文访问北京，中国外长王毅也在纽约与日本外相上川阳子会晤。日本要求中国立刻打击网络上的反日言论，中方则重申该案为“偶然、个别案件”。

（德国之声中文网）根据日本共同社报道，日本外务省透露上川阳子週一（9月23日）与王毅在纽约联合国高层会议期间，举行了约一个多小时的会谈。上川阳子在会议期间要求北京向日方提供有关深圳攻击事件的深入信息，并立即打击在网络上的反日言论，并向王毅表示：“中国应做出更多努力，消除阻碍两国更好交流的障碍”。

中国外交部新闻稿也写道，上川阳子表态希望中方妥善处理日本男童在深圳遇袭事件，并保障在华日本人的安全。

王毅则强调，中方将依法调查处理该起个案，也将一如既往依法保障所有在华外国公民的安全，“日方应冷静理性看待，避免政治化和扩大化”。

日外相：坚决要求中国采取进一步预防措施 保障日籍人士安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

日本副外相访北京

在中日外长会面之前，日本副外相柘植芳文也在23日前往北京与中国副外交部长孙卫东举行谈话。

孙卫东强调深圳袭击案为一起“孤立个案”，中国将保障包括日本人在内的所有外国公民人身安全，而儿童是所有国家都优先保护的对象，中国坚决惩治暴力。

柘植芳文则是要求中国采取具体措施保障在华日侨安全，且为避免类似事件重演，日本方面也主张要北京彻底管控中国社交媒体上“毫无根据且带有恶意的反日发文”，并要求中方查清深圳事件，包括作案动机在内的真相，提供日方明确说明。

中国外交部发言人林剑週一回应柘植芳文访北京一事时说，中日双边同意保持沟通，避免偶发个案影响两国关系。被问及日方要求管控反日言论时，林剑则称：“中国没有所谓‘仇日教育’......我们主张以史为鉴，不是为了延续仇恨，而是为了不让战争悲剧重演，珍爱来之不易的和平，更好面向未来。”

深圳日本人学校门口被摆放白色鲜花致意 图像来源: David Kirton/REUTERS

中国社交平台管控言论

一名居住在深圳的日本籍的男童在本月18日上学途中，遭到一名44岁的中国籍男子持刀攻击后死亡，引发日本舆论哗然。由于事发当天为“九一八事变”93周年，中国社群媒体上出现大量反日言论，也让日方质疑在网络扩散的反日、仇日言论为导致日本公民遭攻击的原因之一。

中国短影音平台“快手”21日发布公告指，针对个别发布煽动中日对立、蹭热炒作的不实有害信息做处理，已有90多个违规账号被禁言、禁评和封号。

深圳日籍学生遇袭是近3个月以来，中国境内第二度发生日本人遭攻击事件。今年6月，中国苏州的日本人学校校车持刀袭人事件造成一名中国女子胡友平死亡，引发中国社群平台上热议，网络上流传大量反日情绪言论。

随后包含网易，腾讯、抖音、微博、百度等平台均发公告对相关言论表达谴责，并宣布“整治”，关闭多个违规账号，

（法新社、共同社等）

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