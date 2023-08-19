日相：福岛排废水已到应由国家决定的最后阶段

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄在华盛顿的美日韩三国首脑会晤期间向日本记者表示，他将于周日访问福岛核电站。他说，处理水排放是不容拖延的课题。"

岸田文雄表示，就排放时间已经到了应由国家决断的最终阶段。他表示在做出判断之际，将综合考虑尽可能避免影响渔业的观点等。岸田文雄还表示，有意与仍持反对态度的日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信会面。

岸田文雄没有提出具体的排放时间。据媒体此前报道，日本政府考虑本月底或下月初开始排放。

另据《日本时报》周六引述政府消息人士称，岸田文雄周二将与多位部长会晤，讨论何时将处理水排放入海。

中国禁止福岛海产品 韩国政府报告指符合国际标准

东京计划将福岛核电站废水在未来数十年内逐渐排入海中，在邻国引发忧虑。中国已于7月初宣布禁止从福岛等十个县（都）进口食品，并且从日本其余地区进口的食品特别是海产品也将"严格实施100%查验"。据共同社7月下旬报道，发生了部分日本海产品滞留中国海关的情况，原因可能是中方"从严查验"。日本官员呼吁基于科学依据早日撤销对日本食品的限制。而在韩国，也因日本的排放废水计划引发抗议。

上月，日本排放核废水入海的技术方案得到国际原子能机构的认可。目前，约133万立方米的废水积存在福岛核电站。2011年海啸后，该核电站多个反应堆发生堆芯熔融。如今，废水的储存空间接近告罄，但日本政府以及核电站运营商东京电力公司将处理水排入大海的计划遭到当地渔民以及地区邻国的反对。

国际原子能机构评估认为，处理水排放入海对环境的影响"可以忽略不计"，符合其它地方核电站废水排放的标准。

数月来，日本政府努力说服本国国内及邻国的民众，采取的措施包括邀请前往福岛核电站考察参观，直播在处理水中饲养海洋生物的试验等。

在韩国，尽管民众对福岛排水计划仍有很大的忧虑，但首尔政府7月7日发布有关日本福岛核污染水排海安全性的研究报告，指出若日本东京电力公司遵守处置规定排放核污染水，放射性物质浓度将符合排放标准和目标值，也符合国际标准。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



（共同社、法新社、韩联社）

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