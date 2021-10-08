日相岸田文雄上任：传统亲美派领袖将如何应对亚太局势？

（德国之声中文网）岸田文雄在这次竞选自民党总裁前，就对目前中美对撞的国际局势有过不少发言。作为前外相，岸田对于外交事务熟稔，也曾是昔日安倍晋三首相的得力助手。

在这次就任首相后，岸田第一时间与美国总统拜登通电话，之后会见记者时表示，将来面对中国「会对他们说出应该说的话」被解读是未来对话姿态将会变硬。事实上，岸田文雄也在先前明言，将来会在内阁设置「人权辅佐官」，就中国在香港、维吾尔族等人权议题上进行进一步分析应对。

日本早稻田大学亚洲太平洋研究科教授大卫・雷尼（David Leheny）对德国之声表示，岸田先针对国内即将到来的国会选举发言，巩固国内的保守派票源。「岸田是先向日本人，尤其是自民党保守派选民发出信号，他计划对中国采取强硬态度。」

在外交方面，雷尼分析岸田的喊话是想抛砖引玉，「我怀疑岸田不仅试图向中国表达，而且更试图向美国、东南亚国家，也许还有台湾表达，岸田计划在他任职期间，让日本成为该地区的重要平衡力量」。

「我想岸田试图走出过去安倍色彩的外交，但目前看起来是相对困难的」，日本上智大学综合国际学部教授宫城大藏则跟德国之声分析，这次岸田就任首相表明，安倍与其右派势力还是在背后左右着权势。

宫城说「安倍过去执政时，有些右派政策不能做得太明显，但未来可能透过岸田执政持续对其产生影响，岸田能否真正摆脱控制，也许是可以观察的一点」。而对于人权辅佐官设置，宫城建议「如果要处理人权议题，建议包含缅甸民运、菲律宾等东协国家的人权议题纳入」，尽量别单一针对某一国家的人权问题。

日中关系不会发生戏剧性转变

中日两国在过去的江泽民与胡温时代，虽然偶尔略生摩擦，但大抵上都算和平，两国经济交流也密切。然而如今在美中两强态势下，岸田过去的「鸽派」形象或许也必须做出调整，宫城大藏分析：「比较明显的问题是目前日本真正可以跟中国对话、愿意持续了解中国的新一代政治家比较少」。

宫城举例，过往如田中角荣世代，以及90年代首相竹下登的「竹下派」派阀中，都有培育跟中国定期交流、交换意见的政治家。然而现在自民党的亲中势力却在逐渐衰微。

他称「日中两国最大问题之一就是尖阁诸岛（中国称钓鱼岛，台湾称钓鱼台）。2014年，岸田当外相时已经跟中国商定过4个改善关系的谈话方针」。因此在未来，他认为两国在相关海域的船只进出，需在此基础上持续对话。

雷尼则认为，岸田的鸽派只是跟安倍相比较而已，他称：「我不愿意暗示会发生戏剧性转变，因为我不知道他过去对真正的『鸽派』有多深承诺，或者说他今天是否变成『鹰派』。但事实上，他之前担任外交部长的经历，是有可能让他对习近平政权的动机和利益加重怀疑，促使他得出结论，跟中国和解只会适得其反。」

雷尼认为日本社会整体没有右派化，但支持一定程度上跟中国对抗。

雷尼进一步分析，「即使有人认为与中国政府进行建设性谈话是可能、明智且有益的，但对大多数日本选民来说，这似乎也不太可能成为令人信服的论据。日本人可能不支持日本太强硬的行动，但似乎很少有人鼓励中国在该（指冲绳海域）地区自由行动」。

经济安保大臣的重要？

岸田文雄在新内阁中，设立了新的「经济安保大臣」，未来将致力建构半导体供应链与防止技术流出，以及资讯数据的透明化等。宫城大藏分析道，其实不论中、韩、台都有各自领衔的先进技术，如何互相帮助应该更重要」。

早稻田大学教授雷尼则称，这个职位只能取决于岸田首相对新任的经济安保大臣小林鹰之有多少自信。这位46岁的众议员，这次也是首次入阁就被委以重任。小林过去担任金融政策官僚，参与不少投资，确实经验丰富。现在更需要将这个媒体热度话题提升为实质政策辩论。他称：「日本的经济健康长期以来取决于其全球联系，但这也会导致脆弱性，让他对这些脆弱性进行系统计算以及制定对冲策略确实是有益的。」

岸田希望美国重回TPP

在岸田文雄就任前，中国与台湾先后于9月中下旬递交申请加入CPTPP，岸田文雄也在先前多次表达，支持台湾加入TPP的想法。宫城大藏认为，「我想岸田想法会是先希望美国回来TPP架构，再去商讨其他国家加盟问题」。

宫城举例，就如同以前中国想搞亚投行，也是想要摆脱欧美既有架构，然而如今中国申请加盟CPTPP，确实可能会产生其政治复杂化。「马来西亚已经表态支持中国，如果下一届议长国新加坡也支持，那台湾加盟与否，确实会让日本比较难为。」

「我怀疑岸田不会急于让中国加入CPTPP，我认为澳大利亚和其他成员在不久的将来也不会允许这样做。」雷尼认为，中国是否加入，其潜在因素太多，包括贸易限制的模糊性、数据的不透明性等，纵使这些原因是有政治及战术上考量，而不是通过严格的原则应证，但中国短时间内加入确实困难。

然而，这也不意味着台湾能顺利加盟。「我的猜测是台湾会尽量准备好满足要求，但我可以想像，成员们会犹豫是否采取可能会激怒中国的举动。我想岸田会非常渴望让美国加入，这样可以进一步平衡中国的影响」。

但雷尼坦言，「CPTPP在美国现在不受欢迎，拜登可能不愿意花费政治资本来推动贸易协定，即便对美国许多人有利，但目前仍是本土主义占上风，人们普遍对协议一无所知。」因此岸田必须想方设法先让美国重燃对CPTPP的好感，「如果美国表现出兴趣，这肯定是岸田最容易推动（CPTPP）的方式。」雷尼说。

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