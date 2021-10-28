 日相公开提人权、台海 北京称抹黑干涉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2021

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时政风云

日相公开提人权、台海 北京称抹黑干涉

日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。

ASEAN Summit 2021 I Fumio Kishida I Japan

岸田文雄与东盟领导人视频会议

（德国之声中文网）岸田文雄周三（10月27日）出席东盟10国与日本的领导人线上会议。会后岸田对媒体表示，他发言中提到了香港和新疆的人权状况，以及台湾海峡和平与稳定的重要性。

据共同社报道，在与东盟各国首脑会议上，岸田文雄谈到，将印太变成"自由开放的和平海域"是各国共同利益，日本"强烈反对挑战基于法治的自由开放海洋秩序"。报道指这是间接评论东海、南海的局势。

岸田呼吁东盟国家合作，一同实现美日等国所追求的"自由开放的印度太平洋"（FOIP）。他强调，对于自由开放的印度太平洋所共享的开放性、透明性、包容性、法治等本质性原则，日本期盼与东盟具体合作、推动。

岸田同一天也出席东盟加日中韩（10加3）领导人线上会议以及东盟与日本、美国、中国、俄罗斯等领导人举行的东亚高峰会（EAS）线上会议。

Russisch - Chinesisches Marinemanöver

本周中俄军舰联合巡航，在公海绕行日本，引起警觉

DW.COM

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。

中国和俄罗斯舰队近日在西太平洋海域进行首次联合巡航活动，穿越了属于国际海域的大隅海峡及津轻海峡，绕行日本一周。除了日本防卫省对此进行密切监视外，美国海军部长也发言斥责。

据路透社报道，日本执政的自民党周二公布了众议院选举的竞选宣言，重点是终结新冠疫情，承诺重建中产阶层并抵御日益强硬的中国。日本众议院选举将于10月31日举行。

另有报道称，在中美领导人亦有出席的东亚峰会上，岸田在发言中还指中国"在东海侵犯日本主权的活动持续"，表示强烈反对在东海和南海加强海洋活动，和在地区进行经济胁迫行为。

对此，中国方面做出严词回应。中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上回答有关问题时称，日本领导人在多边场合"公然罔顾事实，搞'抹黑外交'，无理干涉中国内政，对中日关系健康稳定发展与地区和平稳定不具建设性"。中方已就此向日方提出严正交涉。

岸田文雄上台后的中日关系走向一直引人注目。今年10月初，习近平曾同新当选首相的岸田通电话，称愿同日方加强对话合作，两国应"妥善"处理台湾等重大敏感问题。

虽然岸田一直被认为是日本自民党内坚定的温和派，但外界也预计他上任后将继续强化日美同盟，支持印太区域的自由与开放，并且以务实而强硬的态度处理中国事务。

 

（路透社、共同社）

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